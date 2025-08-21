Toldos Verdes: «Es un buen momento para las bandas de guitarras» El joven grupo madrileño de 'indie-punk' toca este viernes, a las 21.10 horas, en el Mojo Music Festival, en la plaza de la Música de la capital grancanaria

Los toldos verdes en los balcones son un símbolo de clase obrera y barrio en algunas ciudades como Madrid. Este elemento arquitectónico da nombre a la banda de 'indie-punk' garajero integrada por cuatro jóvenes de Arganzuela y Carabanchel, que responden a los nombres de Álvaro Vidal, Luis Ghenu, Laro Gómez y Álvaro Artaza, y que este viernes se estrenan sobre un escenario grancanario, a partir de las 21.10 horas, en la capitalina plaza de la Música dentro del Mojo Music Festival.

Con solo un álbum, titulado como ellos, 'Toldos Verdes', se han convertido en una de las formaciones emergentes más destacadas del último año. Con sus directos, «para bailar, con mucha energía y melodías pegadizas», como los define Laro Gómez (bajo y coro), han demostrado que ni son flor de un día ni un producto prefabricado al que se le ven todas las costuras cuando está frente al público.

«Cuando nos planteamos crear el grupo, nuestro objetivo principal era tocar en directo. Cuando grabamos, buscamos que las canciones sean lo más parecido a cómo las tocamos después en directo sobre el escenario. Apenas improvisamos, aunque sí que entre canción y canción metemos interludios, 'llameamos' y nos dejamos llevar por la emoción del momento», apunta Gómez.

Rápido crecimiento

Toldos Verdes ha pasado con mucha rapidez de ser una formación joven que congregaba a amigos y algunos curiosos en sus conciertos a convertirse en un grupo con muchos seguidores. «Soy inseguro y siempre pienso que no va a venir nadie al concierto. Pero después vemos que sí que vienen y nos encontramos con que la gente no solo baila, sino que cantan las letras de nuestras canciones. En abril tocamos en la sala Copérnico de Madrid, en la que caben 650 personas y colgamos el cartel de 'sold out'. ¡Una locura! Lo bueno es que seguimos teniendo los pies en el suelo y la cabeza en su sitio», apunta entre risas Álvaro Vidal, voz, guitarra y compositor de la banda.

«Está siendo todo muy guay. Estamos conociendo a mucha gente en los festivales y conciertos. Hemos comenzado a compartir círculos en los que muchos se han convertido en amigos. Espero que eso vaya a más. Hemos pasado de tocar en Madrid y solo venían a vernos los amigos a tener 20 fechas por todo el país tras publicar el primer disco», subraya Laro Gómez.

Eso sí, por ahora los integrantes de Toldos Verdes no pueden vivir solo de su música. «Compaginamos el grupo con nuestros trabajos, ojalá en un futuro podamos vivir solo de la música. Como somos una banda de rock al uso, cada vez que grabamos cuesta mucho dinero», reconoce el bajista que defiende el momento dulce que atraviesa este sonido en España. «Es un buen momento para las bandas de guitarras. Siento que en 2017 y después con la pandemia aumentó el 'bedroom pop', pero ahora está en ascenso una nueva escena de guitarras, donde el público se lo pasa muy bien, se notan las ganas que tienen de disfrutar de este tipo de sonido», asegura.

«Hay hueco para todo, para todo tipo de músicas para expresar lo que se quiere, tanto con una 'tablet' como con instrumentos. Nosotros solemos pasar de tocar los temas primero en acústico y con un 'ampli' pequeñito a llegar al local de ensayos y darle la forma definitiva. Disfruto mucho de ir al local de ensayo», defiende Álvaro Vidal.

Dos anticipos

En el Mojo Music Festival sonarán a buen seguro temas como 'Formigal', 'Amor vampiro' o 'Verano', todos del álbum de debut, pero también avanzarán dos canciones de su nuevo disco, incluido el primer sencillo que lanzarán en septiembre.

«El nuevo disco mantiene nuestra esencia, pero hemos intentado incluir influencias de grupos de fuera de España y clásicos como The Strokes o grupos actuales 'indies' como Royel Otis. A los cuatro nos gusta mucho la música y escuchamos bastantes cosas, como el rock argentino y muchas bandas nacionales. También nos mola mucho Amaia», reconoce Laro Gómez.

«El nuevo disco lo grabamos hace un mes y en el ensayo de ayer [la entrevista fue el martes] propuse que tocásemos uno de los temas nuevos en Las Palmas, pero al final haremos dos. Estamos muy contentos de cómo está quedando y del sonido que hemos alcanzado. La idea es que sea un paso más, con unas letras que en algunos casos son más complejas y en otros más sencillas. Vamos pillando referencias, nos nutrimos de cosas nuevas que nunca habíamos escuchado como Blur. Durante una conversación con mi novia le dije que nosotros somos mucho de gritar, de fiesta y baile constante, pero que siempre he escuchado muchos grupos con cantantes, hombre y mujeres. Ahora hemos intentado ir un poco más hacia eso», asegura Álvaro Vidal, voz, guitarra y compositor de Toldos Verdes.

«Somos más románticos que quinquis, aunque el carácter y la actitud punk siguen presentes» Álvaro Vidal reconoce que etiquetar a Toldos Verdes no es sencillo, porque se ajusta a distintos perfiles. «La actitud y el carácter punk siempre está presente, mantenemos esa pose de macarras y chuletas, pero somos más románticos que quinquis. Puede que nuestras canciones sean cada vez menos punk y más pop-rock», explica el cantante, guitarrista y compositor madrileño. El amor es un tema fundamental en las letras del grupo. «En el primer disco cantábamos más a ser joven, enamorarse... pero con un tono más pesimista y triste. En el nuevo cantamos también al amor pero con un punto de alegría. Hablamos de lo mismo, del amor y del desamor, pero desde una perspectiva más positiva», avanza el bajista Laro Gómez. «Sí, en el nuevo disco hay más esperanza que en el anterior y de que si estamos jodidos por una relación lo que hay que hacer es tirar para adelante», añade Álvaro Vidal. La grancanaria Silde es la encargada de abrir este viernes el Mojo Music Festival, a partir de las 20.00 horas, en la plaza de la Música. Le siguen Toldos Verdes (21.10), Natalia Doco (22.30), Cosmic Wacho (00.10) y Dengue Dengue Dengue (01.30). El sábado, abren los lanzaroteños Ya no te quiero (20.00 horas) y le siguen Guadalupe Plata (21.00), Delafé y Las Flores Azules (22.00), Instituto Mexicano del Sonido (00.00) y Woodhands (01.45).