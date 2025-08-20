Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La cantante argentina Natalia Doco es una de las principales atracciones de la primera de las dos jornadas del Mojo Music Festival. Este viernes, a partir de las 22.30 horas, desplegará su potente directo junto a su banda en el escenario instalado en la plaza de la Música de la capital grancanaria. Su disco 'La Sagrada' será el punto central de su repertorio.

- ¿Tiene en mente un concierto similar al del Fuerteventura en Música o los que le vieron en aquella ocasión se van a llevar una sorpresa en el Mojo Music Festival?

- Hemos hecho algunos cambios desde el concierto de Fuerteventura, así que seguramente el público que ya estuvo presente pueda llevarse alguna sorpresa en el Mojo Music Festival.

- Usted asegura que sus álbumes son bastante conceptuales, porque retratan en gran medida el momento que vive mientras los compone y graba. ¿Qué Natalia Doco se escondes detrás de 'La Sagrada'? ¿Haber sido mamá influyó en el disco?

-Efectivamente, ser mamá influyó en el proceso de 'La Sagrada'. Fue un proceso profundamente íntimo y a la vez colectivo. Surgió de un deseo de reconectar con la fuerza de las mujeres que vinieron antes que nosotras y de honrar las luchas y libertades que nos heredaron. Es un disco que escribí desde la entraña, con una necesidad de cantar al deseo sin culpa, a la libertad comodestino y a la belleza de lo sagrado que vive en lo cotidiano. Cada canción nació como un rezo y como un grito, entre el silencio y la celebración.

- 'Madre de los dioses' de Pablo Agüero emerge en su disco, con la voz de Geraldine Chaplin. ¿Qué le motivó a incluirla en su disco con la canción de título homónimo?

- Pablo fue criado por mujeres en la Patagonia y tiene una visión que se asemeja mucho a la mía y a mis búsquedas sobre la sacralidad de lo femenino y ese poder invisibilizado que él sabe reconocer muy bien. Yo le conté que quería utilizar fragmentos de algunas de sus películas y él me dijo que lo honraría mucho. Entonces me dio acceso a todas sus obras para que usara lo que quisiera. Así fue como incluí 'Madre de los dioses' en el disco y también extractos de 'Aquelarre' en 'Niña Lunera'. Elegí las partes que más me apasionaban y que coincidían con mi visión.

- ¿Canta usted a sí misma, a su universo personal y cercano, o canta a todas las mujeres en 'La Sagrada'?

-Canto a las dos. Mis obras nacen de experiencias personales, que atravieso y vivo en primera persona, pero cuando las entrego sé profundamente que estoy hablando de todas nosotras. 'La Sagrada' es un espejo individual y colectivo a la vez. Yo sé que el hilo invisible que me une a todas las mujeres es lo que me da la fuerza para nunca detenerme y sobrepasar todo tipo de obstáculos —que en el mundo de la música hay muchos—. A través de mis canciones me siento profundamente conectada a sus corazones, y por eso nunca lo vivo solamente como una experiencia personal. En todo momento sé que lo que atravieso se transformará en canciones y en remedios.

-¿Se ha avanzado, en líneas generales, en favor de la igualdad entre hombres y mujeres o queda mucho camino por recorrer para conseguirlo?

- Mientras exista una sola mujer en este planeta privada de sus derechos, por el simple hecho de ser mujer, no podremos hablar de verdadera igualdad.

- ¿Cómo compone Natalia Doco? ¿Nacen las letras primero y después los ritmos y melodías, al contrario o todo a la vez?

- Depende de la canción. A lo largo de mis tres discos —y también en el cuarto, que ya terminé aunque aún no salió— cada tema nació de manera distinta. A veces baja la letra y la melodía al mismo tiempo; otras veces aparece primero la melodía con dos o tres palabras que me dan la idea de lo que quiero decir y luego trabajo la letra, incluso salgo al bosque a buscarla. Y otras veces surge una idea escrita en frases sueltas que, cuando estoy atenta, en algún momento se transforman en canción. Cada canción me encuentra de manera diferente, y cuando alguna se me quiere escapar, salgo a buscarla por todos lados, como quien llama al amante a quien ama y añora, para que vuelva a casa.

-¿Le cuesta abstraerse de estos tiempos tan convulsos para componer libremente y no condicionada por todo lo que sucede a su alrededor en el mundo?

- Yo compongo libremente, no me siento condicionada por nada ni por nadie. La inspiración es algo sagrado y no podría imponerle represión alguna. Claro que todo lo que sucede en el mundo contemporáneo me influye y atraviesa mi mirada, pero a la hora de crear, el mensaje llega sin filtros y lo dejo fluir tal como es.

- ¿Vivir en Europa, en Francia en concreto, ha modificado a Natalia Doco como artista?

- Por supuesto. En Francia empecé a vivir mi carrera no sólo como cantante, sino también como compositora. Es un país que me ha posibilitado desde que llegué ser completamente independiente para hacer mi propia música. Siempre estaré agradecida porque me brinda todo lo que necesito para realizar mis sueños. Como México fue mi gran escuela antes de Francia, y Argentina mi cuna, cada lugar y cada experiencia me fue forjando como la artista y la persona que soy hoy.

- ¿Y como persona también ha cambiado gracias a su estancia francesa?

- Un ser humano vive en transformación permanente. Esa transformación nace desde el interior, pero se nutre también de todo lo que lo rodea. En ese sentido, por supuesto que mi estancia en Francia influyó en mí.

- ¿Se ve viviendo en España?

- Si algún día mi corazón me dice que debo vivir en España, lo haré sin dudarlo. Por el momento estoy bien donde estoy.

- ¿Para cuándo un nuevo disco y hacia dónde ha transitado para el mismo? ¿Vuelta a las raíces o apertura a nuevos sonidos?

- Completamente apertura a nuevos sonidos. La energía de mi cuarto disco es muy filosa; si tuviera que representarlo con una deidad, diría que se parece mucho a Kali o a Lilith. Y para encarnar una fuerza tal, por supuesto que el sonido ha de cambiar. Es un disco que transformó completamente mi ser, como cada uno de los anteriores, y siento que musical y artísticamente abre un nuevo capítulo en mi vida.

- Cuando mira o piensa sobre la Argentina actual, ¿qué siente?

- Lo que siento por Argentina es tan profundo que no me cabría en una respuesta.

- ¿Tiene solución Argentina?

- No creo que Argentina sea un problema a resolver. Es un país complejo, sí, como todos, pero también lleno de belleza, creatividad y resiliencia. Esa mirada de «si tiene solución» me resulta reduccionista, y yo creo profundamente en el pueblo argentino.