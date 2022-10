«Una tarde en la playa de Las Canteras te inspira para componer, como poco, tres zarzuelas»

Un amplio y sorprendente «abanico» de gustos musicales

Cualquiera podría pensar que Sánchez-Santianes escucha una lista de reproducción de zarzuela en la que se alterne Chapí, Bretón o Torroba… «Ni mucho menos -exclama-. Tengo un amplio abanico de gustos que abarca desde música country hasta Rosalía, y lo mismo me siento a escuchar a Mahler que a Ricky Martin o Mc Nasim. Hay música para todas las ocasiones, pero no suficientes ocasiones para toda la música que me gustaría escuchar», se lamenta.

El autor tiene la suerte de contar con un corpus importante de composiciones que ya circulan por el circuito. En el terreno escénico cuenta con zarzuelas de gran formato (un ejemplo de ello es 'Sangre de cebolla y hambre', estrenada por alumnado del Conservatorio Superior de Música de Canarias y dirigida por la maestra Nikoleta Popova. El compositor inició su actividad docente como responsable de musicoterapia para Cruz Roja Asturias y, antes de llegar a la isla, fue profesor de Fundamentos de Composición, Armonía y Análisis en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate de Pamplona.

Hoy, en la microzarzuela titulada 'La conquista de Isabel', de 13 minutos, contará con un elenco en el que figuran la soprano Karen Sierra, el barítono Francisco Bermudo, la soprano Teresa Villena y el tenor Aridane Betancor. En la titulada 'La chica de tinder', de casi 18 minutos, cantarán el barítono Francisco Bermudo, el tenor Alex Vicens y la soprano Andrea Villalobos. Finalmente, en la pieza denominada 'Que no se entere mi madre', de casi 11 minutos de duración, figuran en el elenco de cantantes las sopranos Marta Notivoli, Luz Valeria y Paola Romero, así como el tenor José Manuel Delicado.