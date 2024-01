Tania Lorenzo: «El final de la 'Resurrección', con la orquesta y todos cantando, es mágico»

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) protagoniza este domingo, a partir de las 19.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, una de las piezas más complejas y de mayor envergadura a nivel de producción del repertorio sinfónico, la 'Sinfonía nº2, Resurrección', de Gustav Mahler.

Abordará la pieza, de noventa minutos de duración sin descanso, junto al Coro Estatal de Kaunas y dos cantantes solistas, la mezzo Adèle Charvet y la soprano grancancanaria Tania Lorenzo.

Para la segunda supone un nuevo respaldo para una carrera profesional más que consolidada en el corazón de Europa. Actualmente integra el conjunto estable de cantantes del Teatro de Lucerna, en Suiza. Los conciertos de esta noche y el de mañana, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, suponen su puesta de largo en el seno de la 'Resurrección' de Mahler. «Sí, es la primera vez que la canto. Me alegró mucho que quisieran contar conmigo para un concierto tan especial: la impresionante y emocionante 'Sinfonía número 2' de Mahler, con la excelente Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), junto a su director titular el Maestro Karel Mark Chichon, una compañera con una voz preciosa, en el marco del 40ª aniversario del Festival de Música de Canarias. No puedo pedir más», confiesa la cantante isleña.

Cuestionada sobre cómo se gestó su participación en estas dos veladas del Festival de Música de Canarias, la soprano se muestra muy clara. «Hace un par de meses recibí una llamada de Jorge Perdigón [director del Festival de Música de Canarias] que me decía que 'por unanimidad' les gustaría que pudiese participar en estos conciertos. Yo me alegré mucho, porque para mí cantar en casa es siempre un regalo. Más si podía formar parte de este 40 aniversario, que es maravilloso». Y añade que también está «muy agradecida con Lucía Astigarraga, la directora de escena de 'La Bohème' que estamos preparando en Suiza, porque me ha dado el permiso para poder escaparme unos días».

Texto esperanzador

La cantante, que en la pasada temporada asumió el rol de Sophie en las funciones de 'El caballero de la Rosa' (Der Rosenkavalier), de Richard Strauss, en Lucerna, explica el peso que asume dentro de la 'Sinfonía nº2' de Mahler. «La soprano tiene intervenciones breves al final del quinto movimiento. Algunas junto al coro y otras con la mezzosoprano. Lo más esperanzador es el texto. Creo que es un momento de mucha luz, y el final, con toda la orquesta tocando, y todos los cantantes cantando, es mágico hasta el último acorde», destaca.

Desde un punto de vista vocal, explica que su canto no es especialmente difícil, aunque sí que apunta algunos detalles que se tienen que tener en cuenta cuando se afronta esta creación mahleriana. «Vocalmente no es una obra muy exigente. En este caso, la dificultad radica en hacer una interpretación lo más precisa posible con lo que pide el compositor. Mahler escribe con muchos detalles y es muy preciso con las indicaciones de 'tempo', las dinámicas, etcétera...», señala Lorenzo.

Durante los ensayos ha tenido la oportunidad de compartir jornada laboral junto a la mezzosoprano francesa Adèle Charvet. «No la conocía y me ha encantado hacerlo. Es una muy buena compañera y una artista con mucho talento y gusto musical», subraya la soprano isleña.

La cantante, que ha actuado ya dentro de la temporada de abono de la OFGC, también sabe lo que es cantar dentro del Festival de Música de Canarias. «Cuando cantaba en el coro infantil de la OFGC, dirigido por Marcela Garrón, participamos con obras como la 'Sinfonía nº3', de Mahler, la 'Infancia de Cristo' de Berlioz, 'Carmina Burana' de Orff, y el 'Réquiem de guerra' de Britten. En enero de 2020 fue mi primera participación como solista, dentro del apartado 'En paralelo'. Hicimos una gira con el 'Réquiem' de Fauré junto al Maestro José Brito, el coro Ainur, y el barítono tinerfeño y amigo Fernando Campero», recuerda.

Se estrenará como Musetta

La soprano sigue consolidando su carrera como miembro estable del Teatro de Lucerna. La joven cantante grancanaria relata cómo está transcurriendo la presente campaña: «Esta temporada he estrenado el rol de Gretel, he vuelto a cantar Belinda ('Dido y Eneas'), que ya lo había cantado previamente en el International Bach Festival Canarias, y he debutado en la Ópera de Zürich. Ahora me queda estrenar Musetta ('La Bohéme') en marzo, y Leocasta ('Il Giustino') en mayo».

El montaje de la popular ópera de Giacomo Puccini se alternan como Mimí las cantantes Eyrún Unnarsdóttir y Celine Byrne. El elenco se completa con: Merūnas Vitulskis, Vladyslav Tlushch, Daniel Holzhauser, Christian Chelebiev, Andreas Daum, Daniel Foltz Morrison y Esteban Lieb. Dirige la producción Lucia Astigarraga, mientras que las riendas del apartado musical las llevará Jonathan Bloxham.

Su agenda no se circunscribe en exclusiva a Lucerna, por lo que volverá a cantar en su archipiélago natal. «El mes que viene cantaré el 'Stabat Mater' de Haydn, en el marco del Festival de Música Religiosa de Canarias. Los días 15 y 16 de febrero en Gran Canaria, y el 17 y 18 en Tenerife. Además estoy preparando un recital de Mélodie (canción lírica francesa) junto al pianista canario Ignacio Clemente (recientemente nombrado miembro de la Real Academia Canaria de Bellas Artes). Los conciertos tendrán lugar en Fuerteventura y La Palma, en el mes de julio», avanza.