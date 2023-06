Sting tiene un pacto con el diablo. A sus 71 primaveras, el británico demostró este domingo en la plaza de la Música que el paso del tiempo le sobrevuela pero no se cuela en su fibroso físico ni afecta a su cautivadora voz.

Recaló en la isla por segunda vez, como resaltó tras la cuarta canción, para repasar los principales éxitos de su carrera, en solitario y con The Police. Y Gordon Mathew Thomas Sumner, Sting para la historia de la música, fue fiel al guion desde un principio. Vino a cantar y a tocar con su espléndida banda. Sin artificios y sin monsergas hizo las delicias de un público entregado y alucinado ante lo bien que se mantiene.

Con pantalón y playeras blancas y una camisetilla repleta de picotazos quizás de alguna abeja amiga (por aquello del aguijón al que alude su apodo desde que jugaban al fútbol de chavalín), se presentó junto a un desvencijado bajo para ir desgranando algunos de los temas que forman parte de la memoria colectiva de generaciones. 'Englishman in New York', 'Field of God' y 'Every Breath You Take', entre otras, sonaron prístinas, elegantes y quizás algo distantes, con un cuidado mayúsculo que se comía en parte su alma.

Los momentos más brillantes se alcanzaron cuando interactuó con los dos coristas, sobre todo con ella, y con el armónica. Los tres unos músicos mayúsculos.

La icónica 'Walking on The Moon' abrió un tramo final en el que la conexión con el público se disparó. Y es que es Sting es Sting, pero sin The Police no se puede entender su figura y su trascendencia. En el epílogo se sumó a la fiesta su hijo, Joe Sumner, que abrió la velada a las 21.00 horas, con puntualidad británica. Cómo tenía que ser.

Cuando el baño de nostalgia, con las añoradas últimas décadas del pasado siglo XX reviviendo de su mano, Sting se puso divertido en los bises coreando 'olé, olé, olé' antes de dar paso a una tal… 'Roxanne'. Tras pedir que «Las Palmas cantara un poco más fuerte» el artista británico empezó a bajar el telón tras poco más de hora y media de concierto.