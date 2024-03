'Sinfónicos en Miniatura' regresa con dos programas, 'Mahler universal' y 'Gershwin in blue'

La Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria acogerá el día 4 de abril, a las 20.00 horas, el primero de los dos conciertos programados en el marco de la propuesta 'Sinfónicos en Miniatura', que protagonizará un ensemble de la Orquesta Sinfónica del Atlántico bajo la dirección de Isabel Costes. 'Mahler universal', que contará en su elenco con la soprano tinerfeña Carmen Acosta, incluye el 'Vier lieder' de Alma María Mahler, así como la 'Cuarta Sinfonía en sol M', de Gustav Mahler.

La segunda entrega tendrá lugar el próximo día 6 de junio, también en la Sala de Cámara (20.00 horas), con unprograma que, bajo el título 'Gershwin in blue', ofrecerá al público tres de las melodías más celebérrimas del compositor más legendario de la música norteamericana, George Gershwin, como la obertura de 'Un americano en París', 'Rhapsody in Blue' o algunos fragmentos de su única ópera, 'Porgy and Bess Fantassy'. En esta ocasión, la joven pianista mexicana de 18 años, María Hanneman, actuará como solista invitada en un concierto protagonizado por un ensemble de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, dirigido por Isabel Costes.

Hace nueve años que la experiencia de estos conciertos se puso en marcha en el Teatro Pérez Galdós por la Orquesta Sinfónica del Atlántico. 'Sinfónicos en Miniatura' nació con la pretensión de acercar al gran público a través de una pequeña formación camerística, grandes sinfonías y adaptaciones, aunque manteniendo la esencia del lenguaje original de compositores como Schöenberg, Simon, Farrington o Webern, entre otros muchos que han venido figurando en sus sucesivas ediciones.

La pianista mexicana María Hanneman. C7

Según explica Isabel Costes, «el éxito de esta propuesta radica en ofrecer al público una visión camerística sobre un repertorio sinfónico, donde la esencia estructural de las composiciones trasciende a las texturas complejas de la formación orquestal y sobresale la obra en un estado más puro. Así resulta muy atractivo apreciar en este formato, cómo se comportan obras de Debussy, Tchaikovsky, Dukas, Mahler o Bruckner».

Formación reducida

A través de una formación orquestal reducida y tras un proceso de maduración muy depurado, a lo largo de estos años, la mencionada propuesta ha consolidado una manera de interacción entre músicos y público tan directa como original y satisfactoria, radicada en la responsabilidad de hacer repertorios muy complejos a través de formaciones orquestales de pequeño formato.

En realidad, esta singular experiencia ya fue puesta en marcha en Viena tras finalizar la primera gran guerra por el pionero de la música atonal, Arnold Schönberg, con la premisa de descubrir a grandes compositores a través de una pequeña formación orquestal. En su Sociedad para Interpretaciones Musicales Privadas el polémico compositor y pedagogo austríaco, nacionalizado estadounidense, ofrecía al público obras nuevas o consideradas significativas por el propio Schönberg y su círculo íntimo. Desde Gustav Mahler, Béla Bartók o Ferruccio Busoni, a Claude Debussy y Maurice Ravel, pasando por Richard Strauss e Igor Stravinsky, fueron incluidas en los programas de dichos conciertos organizados por esta Sociedad e interpretadas por pequeños grupos instrumentales con adaptaciones realizadas por Schönberg, a partir de obras del gran repertorio sinfónico.

La filosofía de la propuesta se adapta a la perfección en esta ocasión en la que se ha incluido en su programa a Gustav Mahler, porque los arreglos de su música para pequeños conjuntos pueden decirse que han existido desde que Schönberg fundó su Sociedad para Interpretaciones Musicales Privadas. La música de Mahler a menudo tiene una orquestación solista y contrapuntística, que apunta hacia el mundo sonoro minimalista del propio Schönberg. 'Sinfónicos en Miniatura' propone pues escuchar la claridad de las líneas individuales, lo que puede revelar aspectos ocultos de la partitura, agregando intimidad a la experiencia interpretativa y auditiva, además de permitir que estas obras monumentales se interpreten en lugares más pequeños y acogedores, sin la grandilocuencia de los grandes auditorios. Hay que advertir que la parte original que interpreta la soprano Carmen Acosta se conserva sin modificaciones.