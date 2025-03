El sector cultural contempla «atónito» los gastos de Promoción en los conciertos del carnaval

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Desde hace unos días, los mensajes de WhatsApp con algunas de las adjudicaciones del carnaval de la capital grancanaria que se han publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público se han disparado entre buena parte de los profesionales del sector cultural de la isla. «Estamos atónitos y asombrados. Desde el año pasado, cuando tocamos en la puerta de la Sociedad de Promoción con un proyecto cultural nos dicen, cuando nos contestan, que no hay dinero, y después nos encontramos con esto», apunta uno de los profesionales consultados por este periódico, que pide mantener el anonimato y que reconoce que el teléfono «echa humo» con los mensajes, en la misma línea, de compañeros del sector.

«A mí no me sorprende. Desde hace mucho tiempo decidí no trabajar con la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Bastante sufrí con todos los años que tardaron en pagarme lo poco que había hecho con ellos. Cada vez somos más los que hemos decidido no trabajar con ese Ayuntamiento y nos estamos buscando la vida en otros sitios y hasta en otras islas», apunta otro profesional del sector que también pide que se omita su nombre.

En concreto, lo que ha soliviantado al sector ha sido conocer, por ejemplo, el 'Contrato de servicios de espectáculos musicales de la artista La India, Olga Tañón y de los artistas del grupo musical Gente de Zona vinculados al carnaval 2025', en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Mediante un negociado sin publicidad, debido a que «solo puede ser ejecutado por un operador económico particular debido a la creación o adquisición de una obra de arte o actuación artística única», se le adjudicó a la empresa Caeveding SL, radicada en la localidad tinerfeña de San Miguel de Abona, por un importe total de 773.098,26 euros (impuestos incluidos).

Se detalla en el expediente de esta adjudicación a dedo que el importe con impuestos incluidos de la actuación de Olga Tañón asciende a 287.820,37 euros, mientras que en el de La India es de 233.292,89 euros.

En el mismo expediente figuran los dos contratos por sendas actuaciones del grupo Gente de Zona. El coste de su participación en la gala de la reina ascendió, según este contrato, a 70.513 euros, mientras que el importe del concierto en solitario que protagonizaron en el carnaval fue de 181.472 euros.

También se ha publicado la adjudicación del contrato por el 'Servicio artístico para llevar a cabo la producción artística de diferentes espectáculos musicales', por un importe de 386.612,4 euros y que mediante un negociado sin publicidad y con la misma justificación que el anterior, fue adjudicado a la empresa Camino Viejo Producciones SL.

En el montante se incluye el caché, los traslados aéreos de todo el staff y los artistas desde su lugar de origen, así como los traslados internos, la estancia y las dietas para los siguientes conciertos en el escenario de la plaza de La Luz: Leyenda Joven y Armonía Show (en febrero), así como las de Grupo Arena, Ritmo Bakano, Dj Promaster, Grupo Nueva Fuerza, Grupo Bomba, Event music Dj's, Dj Ray López, El Combo Dominicano, Línea DJ, Orquesta Star Music, Orquesta Furia Joven, Dj Eventmusic, Furia Joven, Nueva Fuerza, Dj Promaster, Ritmo Bkano, New Sabrosa Band, Orquesta Star Music, La Mekánica by Tamarindos, Eventmusic Dj y Línea Dj (en marzo). Se repiten los nombres de los grupos y artistas que tocan varios días.

En el mismo contrato figuran los siguientes conciertos en el escenario del parque de Santa Catalina: Dj Promaster, Los Musipops y Toni Bob (en febrero), junto a los de Grupo Lío Gordo, Los Lola, Toni Bob, La Trova, Grupo Bomba, Toni Bob, Que chimba, Ulises Acosta, Totó, el Payaso, La Superabuela, Tacones Rojos, Sr Natilla, Bamboleo, Toni Bob, Aseres, Los Salvapantallas, Dj Promaster, y Orquesta Armonía Show (marzo). De nuevo se repiten los nombres de los que tocan varios días. También se incluyen las siguientes actuaciones en la trasera del parque de Santa Catalina: Salsa7siete, La Mekánica by Tamarindos, Que Chimba, Línea Dj, La Sabrosa, Dj Promaster, Ulises Acosta, Bamboleo, Orquesta Olympus, La Golosina, Dj Promaster, Armonía Show, La Mekánica by Tamarindos, Línea Dj, Cuenta atrás, Dj Aythamy y Dj Antonio Boada. Hay que sumarles la siguientes en el escenario del Mercado del Puerto: Ulises Acosta y Lady's (en febrero) y las de Cintialund, Alex Mercurio, Triangals, Son de la Isla, D'Music, Petriclon, Grupo Acuarela, Los 600, Leyenda Joven, Supersonikka, Lady's, Dj Ulises Acosta, Dj Papaya, Cremita de Coco, Leyenda Joven, Grupo Arena, Aseres, Grupo Acuarela, Grupo Bomba, Jia Miles, Ulises Acosta, Alex Mercurio, Petriclon, D'Music, Supersonikka, Petriclon, Cintialund, Jia Miles, Triangals y Dj Papaya, más gogós para los conciertos de este mes de marzo.

Este contrato, firmado por la gerente de la Sociedad de Promoción, María Elena Rodríguez, también incluye los conciertos en el Espacio Joven de Manuel Becerra de Dj Lemus y Dj Nichel, en febrero, así como los de Dj Younes, Dj Sammyto, Dj Abián Reyes, Dj Antonio Boada, Dj Estro, Dj Aythamy Campos, Dj Younes, Dj Ray López, Dj Evando, Dj Aythamy, Dj Alejo Sánchez, Dj Sammyto, Dj Óscar Martínez, Juacko, Ray Castellano, Abián Reyes, Dj Estro, Dj Nichel, Dj Lemus, Los Canarios, Rodrigo+Evando y Dj Ray Castellano.

Camino Viejo Producciones SL es la adjudicataria también, de nuevo mediante un negociado sin publicidad, de los contratos para las actuaciones de Tonny Tun Tun y Nía Correira. El importe del primero, impuestos incluidos, asciende a 55.640 euros, mientras que el de la cantante grancanaria es de 23.112, según lo publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Conviene recordar que la segunda denuncia presentada por el Grupo Popular en la Fiscalía Anticorrupción contra la gestión de la Sociedad de Promoción, que fue admitida a trámite al igual que la primera, señala entre las empresas mercantiles que pone en la diana a Camino Viejo Producciones SL, junto a Qué Tal Producciones SL y LF Sound.

Y mientras tanto, espacios cerrados y escasa actividad

El que el ejercicio de 2023 de la Sociedad de Promoción se cerrara con una deuda a proveedores de casi 8 millones de euros y un déficit cercano a los 4 llevó a reducir a mínimos la actividad cultural del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en 2024, que se desarrolla mediante esta empresa pública.

Ante los problemas estructurales detectados, se decidió cerrar la actividad musical y escénica en el edificio Miller, que hoy sigue cerrado. El Centro Cultural Jesús Arencibia se inauguró en el tramo final del anterior mandato, sin tener la obra entregada y con una programación que se desarrolló sin aire acondicionado y con generadores en el exterior para que hubiera luz y agua en los baños y camerinos. A día de hoy sigue sin actividad y el concejal Josué Íñiguez anunció que su actividad estará vinculada a la candidatura de la capitalidad europea de la cultura 2031, sin entrar en detalles.

Sigue cerrado y sin proyecto el edificio Fyffes, en la zona Puerto, al igual que el Cine Guanarteme, dotaciones estrella dentro del plan cultural del equipo de Carolina Darias a comienzos de este mandato.

El Museo Néstor también continua, siete años después, cerrado al público. La licitación para su reforma y ampliación quedó desierta y por ahora el Ayuntamiento no ha comunicado qué va a hacer con ese proyecto.