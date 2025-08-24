Sansa XL congregó a más de 3.000 personas en Maspalomas El festival se llevó a cabo en el aeródromo, con la participación de Emmanuel Jal, Claudia León, Bandi2 o Dani Aguilar, entre otros

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 24 de agosto 2025, 18:39 | Actualizado 18:46h.

El festival Sansa XL congregó a más de 3.000 personas en una velada que contó con la participación de artistas como Emmanuel Jal o Claudia León, junto a djs residentes del evento como Bandi2 o Dani Aguilar entre otros.

El espacio elegido fue el aeródromo de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, en el que la organización promovió «un viaje colectivo hacia un paraíso desértico, con guiños constantes al mundo de la aviación, el ritual y lo tribal. No fue una fiesta: fue una historia vivida desde dentro».

«Desde la señalética y los sonidos envolventes hasta suelos cubiertos de césped y estructuras salvajes hicieron de un evento una escenografía que fusionó lo técnico con lo emocional. Sansa XL logró reconfigurar un espacio funcional en un templo cultural», subrayan sus responsables.

Distinto momentos de Sansa XL, en Maspalomas. C7

Todo el equipo —desde producción hasta comunicación— estuvo identificado con una estética común. Las camisetas del staff, creadas exclusivamente para el evento, reforzaron la identidad visual y dieron unidad a una estructura profesional, creativa y comprometida.

Sansa es una marca propiedad de Grupo Travieso, empresa organizadora del evento y responsable de su creación, diseño, producción y ejecución. Este sello empresarial canario es el motor detrás de muchas experiencias en la isla de Gran Canaria, entre las que se ubica el Airsansa.