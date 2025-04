La sala teatro Garbo's reabre sus puertas con «una noche de desahogo» el 26 de abril

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 2 de abril 2025, 09:46 Comenta Compartir

El emblemático local de eventos Garbo's ultima la puesta a punto para reabrir sus puertas el próximo sábado 26 de abril. Lo hará tras cinco años cerrado desde la pandemia de la covid-19 y merced a una apuesta ambiciosa del bar deportivo y de ocio The Captain 13, propiedad del exjugador del Club Baloncesto Gran Canaria Eulis Báez.

Ubicada en Bahía Feliz, la sala teatro Garbo's albergará «una noche de desahogo» a partir de las 19:00 horas por 35 euros, con un programa cargado de actuaciones, de fiesta, de picoteo y de sorpresas que descorchará el presentador y humorista Daniel Calero, quien ofrecerá otra faceta artística al interpretar boleros y canciones de salsa y merengue.

Posteriormente, estarán artistas invitados como DJ Paul, quien pondrá el ritmo perfecto con sus mezclas, Tierra de Fuego, cuyo sonido enérgico encenderá el ambiente, y un espectacular dúo de saxofón formado por Neftalí Robaina y Marta Apine, cerrando la noche con un karaoke para no dejar de cantar y disfrutar.

«Alcanzamos un acuerdo con el Grupo Hotel Canarias para explotar la sala con el nombre de Garbo's by The Captain 13, para potenciar la zona de Bahía Feliz porque la sala no se había abierto públicamente desde la covid, se habían hecho algunos eventos privados, pero no como ahora que se podrán celebrar eventos, cumpleaños, bodas y cualquier tipo de festejo que reúna a un máximo de 350 o 400 persona. Ya se podrán celebrar aquí con música en directo, tenemos un escenario brutal y una sala espectacular», afirma Enyer Valdez, responsable de eventos de The Captain 13, al tiempo que agrega que «The Captain 13 sigue creciendo, ofreciendo no solo deporte sino también espectàculos«.