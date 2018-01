Rozalén: «Estoy muy contenta por volver a Canarias»

Emocionada y con ganas de volver al archipiélago, Rozalén explica que su tercer álbum es un canto «a las historias personales y familiares que me han pasado en los últimos dos años». Canciones que reflejan variedad pero basándose en hechos propios y sinceros, como la historia de amor de sus padres. Un tema que le gusta mucho porque «cuenta de donde he venido yo».

Es su álbum más personal y atrevido en el que además de cantar sobre violencia machista e historias de amor y desamor, también comparte dueto con Kevin Johansen, una gran sorpresa especialmente para ella porque «es la primera vez que compongo con alguien».

Un disco en el que rompe con los tabúes y además de contar sus intimidades cuenta también las de su familia, siendo su abuela una protagonista más de este álbum. «Ella no es consciente de la repercusión que hay en internet, pero se sorprende al verse hasta en los teléfonos móviles». Asegura que está muy contenta con su éxito y explica que ha sentido la necesidad de contar estas historias a través de un documental porque se le han puesto por delante. «No he sido oportunista, es lo que me ha ocurrido justo en este momento. Me han ido llegando las historias y me ha apetecido contarlas».