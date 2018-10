Rosenvinge, la artista "de los márgenes", Premio de Músicas Actuales 2018

La dificultad de las mujeres

"La música es un trabajo coral en el no puedes desarrollar solo una de esas cosas... Tanto la composición como la puesta en escena, como el riesgo por renovar y convertir lo que haces en un discurso contemporáneo que, por encima de todo, sea verdad, de crear una emoción que la gente identifique, si no consigues todo eso, no funciona", ha destacado.

Convencida al fin de que el premio no constituía "una broma", Rosenvinge ha atendido la llamada del ministro de Cultura, José Guirao, quien ha felicitado a la artista madrileña, que ha descartado a Efe que en su elección haya pesado el hecho de ser mujer.

"Lo difícil es que haya más mujeres que lleguen a este punto de dedicación durante tantos años y nos tenemos que preguntar por qué", ha reflexionado, sabedora en cualquier caso de que mantenerse en la industria musical es "más difícil" si no se es hombre.