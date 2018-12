Rebeca Nuez: de Canarias a Maastricht

Tiene 25 años y le gusta tanto Paganini y Mozart como Rosalía, el hip hop o Adele. La violinista aruquense Rebeca Nuez resulta ser de lo más ecléctica y defiende, como buena hija de su generación, la pluralidad y la mezcla de géneros. En el seno de una familia de músicos, comenzó a estudiar a los seis años de la mano de su tío, Mikhail Vostokov, miembro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que sigue siendo un gran apoyo para la joven. Luego, continuó con el instrumento en la propia Academia de la orquesta, a su mayoría de edad puso rumbo a Rotterdam para cursar un año, y de ahí a Maastricht, donde se tituló en la especialidad de violín y está a punto de finalizar un máster.

Nuez, sin embargo, no parece desvincularse de su tierra, a la que vuelve cada vez que tiene ocasión y que ha visto nacer este 2018 su primera obra: Alone for violin solo. Una composición original de la grancanaria Laura Vega, grabada y distribuida en iTunes y Spotify. «Fue muy emocionante porque normalmente tocas piezas de gente que ya ha fallecido y con la que no puedes dialogar para ver qué quería decir exactamente. En este caso, trabajas codo con codo, y más con Laura, que te permite darle tu propio estilo», explica, consciente de que este enfoque conlleva otra «responsabilidad»: la de no defraudar al compositor.

En cualquier caso, la joven violinista insiste en su interés por colaborar con músicos contemporáneos. «Entiendo que haya que mantener esa ‘pureza’ de las obras antiguas, y también que haya intérpretes que las enfoquen desde un punto de vista más moderno, pero creo que cada música vive su tiempo y ahora se están haciendo muchas cosas interesantes en las que me gustaría participar», afirma.