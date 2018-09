‘Quizás’, el primer paso de la carrera musical de Agoney

Fue número uno media hora después de publicarse y se ha convertido en todo un fenómeno musical y en una de las creaciones más comentadas en las redes sociales, por su frescura y su estilo diferente.

«La primera vez que lo escuché no sabía como encajarlo, me encanta pero no sabía en qué estilo encajarlo. Es un estilo musical que creo que faltaba en el panorama musical habitual y para mi es un orgullo ocupar esa plaza y llenar el hueco que quedaba. Es una canción con un corte funky bastante diferente a lo que se está haciendo. Estoy muy satisfecho», explica el joven artista.

Maquillado, con tres cambios de ropa y un coreografía con reminiscencias del estilo vogue, Agoney hace suyo el tema, originalmente compuesto en inglés. La estética rompedora que acompaña al lanzamiento del primer sencillo se ha convertido en todo un canto a la libertad. «Jamás me imaginé la repercusión que iba a tener la canción interpretada por mi. La gente la ha acogido como algo suyo, tomándosela al pie de la letra y se ha entendido muy bien el mensaje. Estoy feliz», explica con los ojos brillantes y sin perder la sonrisa.

A sus 22 años, el joven tinerfeño está convirtiendo su sueño de dedicarse a la música en objetivos cumplidos, con el lanzamiento de este primer trabajo y con el comienzo el próximo 11 de octubre de su gira en el municipio tinerfeño de Adeje que le llevará por varias ciudades de España en los próximos meses, como Madrid, Valencia, Barcelona o Zaragoza, entre otros.