Éxito de Quevedo en Latinoamérica: más de 17.000 personas se entregan al grancanario

El artista grancanario Pedro Domínguez Quevedo, mundialmente conocido por su segundo apellido, acaba de terminar su gira en formato reducido por Latinoamérica.

Tras cruzar el charco a finales del año pasado, donde ofreció conciertos en Perú, Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile dentro de su gira 'Donde quiero estar', regresó en enero al continente para encontrarse con sus seguidores de Puerto Rico, Miami y Colombia. Y su público latino respondió.

En total, más de 17.000 personas se congregaron en las distintas citas con los escenarios para disfrutar de éxitos como 'Columbia', 'Punto G' o la canción que lo posicionó en el panorama internacional: la sesión junto al productor argentino Bizarrap conocida como 'Quédate'.

Además, en estos espectáculos no estuvo solo, ya que a las tablas también se subieron artistas del género urbano con los que comparte algunos de sus temas como Mora, Álvaro Díaz o Myke Towers, que estuvieron junto a él en el Coca Cola Music Hall de Puerto Rico; Soge Culebra y Lola Índigo, en el Oasis Wynwood de Miami; y el productor Ovy On The Drums, que hizo su aparición en el concierto más multitudinario, con casi 9.000 asistentes, en el Movistar Arena de Colombia.

Distintos momentos de la gira del artista por Latinoamérica. @mendosip

Fin de la era 'Donde quiero estar'

Hace un año, el 20 de enero de 2023, Quevedo lanzaba su primer álbum de estudio: 'Donde quiero estar'. Una completa carta de presentación en la que el artista sentó las bases de su estilo y dio un gran paso en su carrera.

Se trata de un trabajo discográfico que le ha dado muchas alegrías al grancanario: fue el disco más vendido del año en España en 2023, el más escuchado en Spotify y el que lo hizo convertirse en el artista español con más oyentes de la plataforma.

Sin embargo, 'Donde quiero estar' llega a su fin y los seguidores del grancanario quieren más. En una de sus canciones, 'Ahora qué', el cantante introdujo unas líneas en las que se le escucha decir que 2024 es el año en el que va a desaparecer, y muchos especulaban sobre qué habría de verdad detrás de estas palabras.

Pero el cantante no ha desaparecido. Tras eliminar todas las publicaciones de su Instagram y fiel a su trato cercano con su comunidad, ofreció un directo a través de la plataforma en la tarde de este miércoles para anunciar que todavía le queda una «última cosa» por hacer dentro de esta etapa: «Ya lo verán. Una vez haga esa última cosa ahí si me tocará darme mis vacaciones y mi descanso».