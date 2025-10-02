Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Quevedo, durante su concierto en el Estadio de Gran Canaria el 24 de mayo de 2025. Arcadio Suárez

Quevedo aplaza su concierto en Valencia por motivos de salud

La actuación, prevista para este jueves 2 de octubre, se celebrará el día 25

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:19

El artista grancanario Quevedo ha anunciado el aplazamiento del concierto previsto para este jueves en Valencia por motivos por salud. La nueva fecha de la actuación es el 25 de octubre en el mismo recinto, el nuevo Roig Arena de la capital valenciana.

«Desde la organización de Taste The Floor y DQE Productions queremos informarles de que por motivos de salud del artista, la actuación de Quevedo, prevista el 2 de octubre de 2025 en el Roig Arena de Valencia, queda pospuesta para el 25 de octubre de 2025 a las 19:00h», han informado las productoras en un mensaje que ha compartido el artista en sus canales en redes sociales.

En el comunicado, las productoras también recuerdan que en caso de no poder asistir en la nueva fecha, se puede solicitar la devolución de las entradas «dentro del plazo legal establecido» y «gestionándolo siempre a través del mismo canal en el que fueron adquiridas».

La de Valencia será la última parada española de su gira «Buenas Noches Tour», que ya ha tenido 26 conciertos en lo que va de año y que incluirá otros 12 de aquí a finales de noviembre: ocho en Estados Unidos, uno en Milán, uno en Londres, uno en Oporto y el aplazado en Valencia.

