Primera actuación de Laura Pausini en Tenerife y ya hay fecha de venta La artista italiana más internacional actuará el domingo 29 de marzo de 2026 en el Estadio Antonio Domínguez de Arona

La espera ha terminado para los fanáticos de Laura Pausini. La fecha para su primer concierto de Laura Pausini en Tenerife ya se ha anunciado. La artista italiana más internacional actuará el domingo 29 de marzo de 2026 en el Estadio Antonio Domínguez de Arona, dentro de su aclamada gira mundial 'Yo canto world tour 2026/2027'.

Preventa exclusiva Club de Fans:

Miércoles, 1 de octubre de 2025 – 11:00 h (hora Canarias)

Venta general (entrada abierta a todo el público):

Jueves, 2 de octubre de 2025 – 11:00 h (hora Canarias)

Disponibles entradas aquí.

El concierto en Tenerife reunirá los grandes himnos de la carrera de Pausini junto a las nuevas canciones de su próximo álbum 'Yo canto 2', continuación del emblemático 'Yo Canto' (2006).

Con más de 75 millones de discos vendidos, un GRAMMY®, cuatro Latin GRAMMYs y un Globo de Oro, Laura Pausini es la voz italiana más influyente del mundo y una de las artistas más queridas por el público internacional.

