Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de Laura Pausini. C7

Primera actuación de Laura Pausini en Tenerife y ya hay fecha de venta

La artista italiana más internacional actuará el domingo 29 de marzo de 2026 en el Estadio Antonio Domínguez de Arona

CANARIAS7

CANARIAS7

Tenerife

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:25

La espera ha terminado para los fanáticos de Laura Pausini. La fecha para su primer concierto de Laura Pausini en Tenerife ya se ha anunciado. La artista italiana más internacional actuará el domingo 29 de marzo de 2026 en el Estadio Antonio Domínguez de Arona, dentro de su aclamada gira mundial 'Yo canto world tour 2026/2027'.

Preventa exclusiva Club de Fans:

Miércoles, 1 de octubre de 2025 – 11:00 h (hora Canarias)

Venta general (entrada abierta a todo el público):

Jueves, 2 de octubre de 2025 – 11:00 h (hora Canarias)

Disponibles entradas aquí.

El concierto en Tenerife reunirá los grandes himnos de la carrera de Pausini junto a las nuevas canciones de su próximo álbum 'Yo canto 2', continuación del emblemático 'Yo Canto' (2006).

Con más de 75 millones de discos vendidos, un GRAMMY®, cuatro Latin GRAMMYs y un Globo de Oro, Laura Pausini es la voz italiana más influyente del mundo y una de las artistas más queridas por el público internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más»
  3. 3 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  4. 4 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  5. 5 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  6. 6 El absentismo sigue al alza en Canarias: «No puede ser tan fácil no ir a trabajar»
  7. 7 De trabajo fin de grado a proposición no de ley: «Las casas contenedor, para universitarios van bien»
  8. 8 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  9. 9 Los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigen el pago de 11,5 millones de euros
  10. 10 Una patera con cuatro personas llega a Pozo Izquierdo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Primera actuación de Laura Pausini en Tenerife y ya hay fecha de venta

Primera actuación de Laura Pausini en Tenerife y ya hay fecha de venta