Playa Bonita Fest anuncia dos nuevas fechas con Nervo y Omar Montes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de febrero 2025, 18:09 Comenta Compartir

Playa Bonita Fest suma dos nuevas fechas a su calendario de 2025. Al ya anunciado 'Openning' del 17 de abril, la organización confirma también las fechas de 12 de julio y 16 agosto, con las actuaciones como cabeza de cartel de las djs gemelas australianas Nervo y del cantante madrileño Omar Montes, respectivamente.

Así, las instalaciones del Ocean Beach Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, se confirman como uno de los epicentros para las actuaciones musicales en la Isla durante el presente año en curso. Ambas citas, a las que se le sumarán nuevos artistas por confirmar, darán comienzo a las 15.00 horas y las entradas se podrán conseguir próximamente a través de la web www.ticketicket.com.

La producción de Playa Bonita Fest llega de la mano del creador de algunos de los mayores eventos de la historia de la producción en el Archipiélago, como los conciertos de The Prodigy y los festivales Cabeza de Perro, con Chemical brothers y Cyprees Hill, Arona Summer Festival , Greenworld, Canarias baila y Lagoon Party.

Omar Montes ofrecerá su fusión del flamenco con ritmos urbanos como el reguetón y el trap. A lo largo de su carrera musical ha lanzado éxitos como 'Alocao', junto a Bad Gyal, y 'La Rubia (Remix 2)', con La Nueva Escuela. Su álbum 'Quejíos de un Maleante' fue nominado al Mejor Álbum de Música Flamenca en la 24ª edición de los Latin Grammy. Además, ha colaborado con artistas como Ana Mena, RVFV y Saiko, consolidándose como una figura influyente en la escena musical española.

Miriam y Olivia Nervo regresan a Canarias sujetas a su condición de estrellas internacionales de la música electrónica. A los 18 años, firmaron con Sony/ATV Music Publishing, iniciando una exitosa trayectoria como compositoras para artistas como Kesha, The Pussycat Dolls y Sophie Ellis-Bextor. Su reconocimiento internacional se consolidó al coescribir 'When Love Takes Over' para David Guetta y Kelly Rowland, tema que ganó un premio Grammy.

Ampliar Las gemelas australianas Nervo. C7

Además de su faceta como compositoras, Nervo ha desarrollado una destacada carrera como djs y productoras, actuando en festivales de renombre mundial como Tomorrowland y Creamfields. En 2015, lanzaron su álbum debut 'Collateral', que incluye colaboraciones con artistas como Kylie Minogue y Nile Rodgers.

Juan Magán

El estreno de Playa Bonita Fest tendrá lugar el 17 de abril, coincidiendo con la festividad del Jueves Santo, con la presencia del reconocido cantante, productor y dj Juan Magán como cabeza de cartel.

Este evento contará además con las actuaciones de del dominicano Henry Méndez, José de Rico, autor del éxito mundial 'Rayos de sol' junto al propio Henry Mémdez, los dj Michenlo y Víctor Magán y el creador de contenidos Mike Fajardo.