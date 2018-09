Paulina Rubio: «La mujer es una heroína, no una víctima»

Aunque en realidad se trata de un regreso más que anunciado, pues lleva desde 2015 anticipándolo con singles como Mi nuevo vicio, Si te vas, Me quema, Desire (Me tienes loca) ft. Nacho y más recientemente Suave y sutil.

Todos ellos forman parte de este Deseo que, ahora sí, supone su regreso oficial, pues irá acompañado de una gran gira mundial con la que la mexicana espera visitar España en la primavera de 2019, según adelanta a Europa Press. "Deseo es el fuego de cualquier ilusión y de cualquier sueño, de la vida misma", resume al hablar sobre el contenido del álbum.

Acerca de los siete años transcurridos desde Brava! (Universal Music, 2011), asegura tener la sensación de que "se han pasado muy rápido". "Parece que fue ayer", confiesa, para luego añadir: "Disfruto muchísimo de estar en casa, pero cuando no estoy arriba del escenario me falta mi vida, mi pasión, mi deseo. He estado muy al día colaborando con diferentes artistas, haciendo distintos formatos, buscando y encontrando artistas de verdad y el talento de las nuevas generaciones".

Uno de esos talentos es el de la banda colombiana Morat -"son muy jóvenes y pisan muy fuerte, les auguro muchas más canciones", recalca-, con la que empezó a desgranar este álbum con el lanzamiento en 2015 del sencillo Mi nuevo vicio. Abría entonces Paulina Rubio esta nueva etapa que ahora alcanza su cima con la llegada de Deseo, que contiene un total de once temas -los cinco ya presentados y siente más-.

El más reciente de estos temas es Suave y sutil, un single compuesto por Xavi San Martín de La Oreja de Van Gogh que desprende empoderamiento femenino cuya letra dice: 'Me sentí fuerte, tan guapa y tan guerrera, igual que un ángel que camina por la Tierra. Con rojo de labios, yo te escribí en el baño que todos estos años no entendiste que yo era suave y sutil como un presentimiento (...) La princesa se cansó del cuento, con tu permiso cambiaré el final'.

"Las canciones tienen que tener el amor y el desamor porque son parte de mi vida y de lo que me inspira", subraya, al tiempo que se deshace en elogios para Xavi San Martín. Y prosigue remarcando ese mensaje de empoderamiento que se desprende de la canción: "Cada quien tiene que contar su historia pero nosotras, y hablo por la mujer en general, creo que estamos en un momento bueno en el que podemos decir quiero, no quiero, para, no me gusta... Y no creo que la mujer sea una víctima, creo que la mujer es una heroína".