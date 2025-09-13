Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 13 de septiembre de 2025
Patricia Kraus. C7

Patricia Kraus abre este sábado con 'Revolturas' la temporada de El Rincón del Jazz

El concierto es en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, a las 20.30 horas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:29

El mejor club de jazz de Las Palmas de Gran Canaria reabre sus puertas con el primer concierto de la temporada. La cantante y compositora Patricia Kraus entonará las primeras notas de El Rincón del Jazz 2025-2026, este sábado, 13 de septiembre, a las 20.30 horas, en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, en el primero de los diez conciertos, uno de ellos con función doble, de los que se compone el ciclo.

De vuelta en el auditorio que lleva el nombre de su padre, Patricia Kraus ha conseguido a lo largo de sus casi cuatro décadas sobre los escenarios fraguarse un nombre propio dentro del género, siendo ella la encargada de abrir uno de los espacios de mayor expectación dentro de la programación del auditorio capitalino: El Rincón del Jazz.

Desde 'Alma', su primer lanzamiento en solitario, hasta 'Revolturas', la gira que presenta, la hija del tenor ha demostrado su enorme versatilidad combinando estilos, volviendo a sorprender con su inconfundible voz.

Fiel a su estilo, esta entrega invita a disfrutar de maridajes inesperados. Además del jazz, que siempre ha marcado su trayectoria, Kraus se adentra en terrenos que van desde el soul y el funk hasta la bossa nova, dejando su huella personal y auténtica en cada tema.

'Revolturas' es el primero de los once conciertos de los que se compone la temporada de este ciclo.

Tras la obertura de Patricia Kraus, el ritmo no cesará con el esperado concierto de Michael Mayo en octubre, dentro de 'Jazz Otoño', seguido de Muken Q'Art-tet en noviembre, que presenta un trabajo que une las orillas de Canarias y Cuba, y el regreso del brillante Marco Mezquida en diciembre.

