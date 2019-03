Para cajones, los de Camarada

«Me gustaría hacer más cosas en Canarias durante los próximos años, sea tocar en conciertos o impartir algún taller ya que, al fin y al cabo, esta es mi casa»

Después de varios años trabajando en medios de comunicación en Canarias, incluyendo retransmisiones radiofónicas junto al legendario Segundo Almeida y dos años como redactor en CANARIAS7, Navarro decidió dejarlo todo y mudarse a Madrid. Sin un plan concreto ni apenas contactos, su primer impulso fue buscarse un hueco como periodista especializado en cultura –o quizás viajes– en una ciudad que siempre le había llamado la atención y en un contexto de especial efervescencia artística. Y, sin embargo, todo fue cuestión de aprovechar una simple oportunidad.

«La casualidad fue que acabé viviendo en un piso de músicos y trabajando en el bar de uno de sus amigos. Tenía un cajón que me había hecho a finales de los 90, mientras estudiaba en Bilbao, y cuando mi jefe lo vio, me preguntó si podía hacerle uno igual». Así, se fue corriendo la voz y, un día, con uno de sus cajones a la espalda, encontró en el Cardamomo, uno de los bares flamencos más famosos de Madrid, a tres grandes de la élite de la percusión: Ramón Porrina, Joselín Vargas y El Piraña. «Me dio un poco de vergüenza pero, como no tenía nada que perder, me acerqué, se los mostré para ver qué opinaban y resulta que les encantó». Aquel primer encuentro se saldó con un intercambio de teléfonos, pero poco más, hasta que el tiempo y el contacto con otros artistas acabó por hacer de Camarada una marca consolidada en el sector.

Ahora, desde su pequeño taller en la Calle del Olivar, en Lavapiés, construye y envía cajones a distintas comunidades y varios lugares del mundo, desde Corea hasta Estados Unidos, pasando por Francia o Irán. Su filosofía, en cambio, no es la de producir de forma masiva, sino que cada una de sus creaciones mantenga una calidad y una identidad propias. Desde esa base y tras 15 años de dedicación, su propósito a corto plazo es darse un enfoque más empresarial e ir incluyendo productos como las propias fundas del cajón. «Además, continúo dando clases y talleres, y últimamente me ha vuelto a picar el gusanillo de tocar en directo, que lo había dejado un poco de lado por falta de tiempo».

En realidad, este no deja de ser un reclamo de alguien que no había pisado la isla desde hacía dos años. «Me encantaría tener la oportunidad de hacer más cosas aquí. En Canarias está despertando bastante interés el instrumento y el flamenco en general», asegura sorbiendo un café. «Esta no deja de ser mi casa».