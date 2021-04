Pablo Alborán, la nueva conquista de la canaria Sofi de la Torre La canaria Sofi y Alborán este jueves lanzarán la nueva versión de 'Y duele' y la expectación es total CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 8 abril 2021, 09:33

El malagueño vuelve a escena y lo hace nuevamente acompañado, esta vez de una joven talento que en los últimos años ha sido todo un descubrimiento en la música: la canaria Sofi de la Torre.

La noticia revolucionó a los fans y la expectación por el nuevo sonido de la canción de la canaria es total.

Esta colaboración reafirma que Pablo Alborán está en una etapa de transformación y abierto a nuevos estilos y géneros sin perder su esencia. 'Y duele' es una canción muy aplaudida por parte de Sofi, que no ha dejado de crecer en estos años desde que saltase al rimer foco musical con su canción 'Flex Your Way Out' junto con Blackbear.

Sofi es una de las artistas más prometedoras del panorama nacional. Paso a paso va construyendo su camino con grandes aciertos y buena música. Pero detrás de esta artista hay una vida llena de historia y formación. España, Los Ángeles, Londres y Berlín, son algunas de las ciudades en las que ha vivido y a continuado su formación para cumplir su sueño: vivir de la música. Tanto sembrado comienza a ver su fruto. Desde luego tener a Pablo Alborán al lado es un auténtico hito en su carrera.