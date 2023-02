«Nunca me guío por la ambición a la hora de aceptar estrenar un nuevo rol»

Esta martes por la noche, a las 20.00 horas, la 56ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus, abre sus puertas en el Teatro Pérez Galdós. El norteamericano Jonathan Tetelman se estrena en la misma con el rol de Loris Ipanov en una 'Fedora', de Giordano, cuyo personaje principal da vida la española Saioa Hernández. El jueves y el sábado, a la misma hora, se representa de nuevo este título, inédito hasta ahora en la isla.

-¿Qué Loris Ipanov va a protagonizar en estas funciones de 'Fedora' en el Teatro Pérez Galdós?

-Veremos a una persona apasionada, con pasión latina, mezclada con la ternura que siente por su familia y obviamente con notas muy altas.

-¿Es un rol muy exigente desde un punto de vista vocal?

-Sí que es complicado para un tenor, pero lo más difícil es poder contener toda esa pasión y ese dramatismo para dejarlo salir en el momento adecuado y de la forma correcta.

-¿Por qué se representa tan poco 'Fedora' en las temporadas operísticas?

-Es cierto que se suele representar poco, pero últimamente los grandes teatros del mundo se están interesando por 'Fedora'. Tiene cosas muy buenas para interesar a los programadores. Es una ópera corta, tiene una música maravillosa y la historia que narra es muy bonita. Pero es una ópera que requiere de una gran soprano y creo que en la actualidad sí que están apareciendo Fedoras. Se necesita una soprano con una gran voz y con la delicadeza que implica el personaje.

Jonathan Tetelman.

-Si 'Fedora' se representa poco, ¿qué le decidió a incluir Loris Ipanov en su repertorio?

-Lo que me llevó a interpretar este rol fue una grabación de Caruso, con el propio compositor Umberto Giordano al piano. Me pareció que tengo la sensibilidad necesaria para llevar a cabo este rol y trasladarlo hasta nuestros días.

-¿Había coincidido antes con Saioa Hernández, la encargada de dar vida a Fedora en estas representaciones de los Amigos Canarios de la Ópera (ACO)?

-No y vamos a hacer dos montajes juntos. Primero esta 'Fedora' y después 'Tosca', en Berlín. Ella debuta el rol y yo hago Loris Ipanov por segunda vez en mi carrera.

-¿Qué le ha parecido como cantante?

-Estoy en 'shock'. Tiene una voz magnética e increíble. Tiene la capacidad de que parezca que no está haciendo nada y que la voz fluye sola. Es un reto trabajar con ella, porque se trata de una voz de las que idolatras. Es una cantante muy importante.

-¿Qué le está pareciendo la temporada de ACO, con la que se estrena?

-Estoy encantado. Son ambiciosos. Es un teatro pequeño, pero ponen en escena títulos grandes como las grandes temporadas de lugares como París o Berlín. Es estupendo que se lleven a cabo estos títulos y con elencos de primera calidad. Algo que no sucede en todos los lugares. Aquí se garantizan elencos de un grandísimo nivel.

-¿Cómo ha recibido los elogios que ha generado el disco 'Arias', que grabó junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), dirigida por Karel Mark Chichon?

-Nunca pensé que venir hasta una isla pequeñita, en medio del Atlántico, me haría encontrarme con una gran orquesta y que cantar esas arias para tenor me llevaría a tener un éxito como el que hemos tenido. Nunca me lo imaginé. Se alinearon las estrellas para que sucediera. También influye el entorno, lo que te rodea. Habrá más ofertas para grabar con la OFGC porque todo el mundo tiene el ojo puesta en ella.

-¿Repetirá con ella?

-Sí, me encantaría.

-¿Le sorprendió Chichon dirigiendo o fue lo que esperaba?

-Lo conocía muy poco. De unos conciertos que habíamos protagonizado. Yo buscaba un director para poder grabar y fue Karel Mark Chichon quien me llamó para hacerlo. Admiro la forma que tiene de dirigir y de sacar un gran sonido de las orquestas. No todos los directores saben hacerlo, porque Chichon maneja muy bien la orquestación. Coincidimos antes en Belgrado, en Serbia. Su asistente estaba preparando la orquesta. Eran unos músicos muy jóvenes y yo no tenía claro que estuvieran preparados para tocar aquel concierto. Tras estar un día de ensayos con Chichon, la orquesta se transformó. Por eso tuve claro que si era capaz de conseguir aquel nivel con esos músicos tan jóvenes, con una orquesta como la de Gran Canaria sería todo un lujo tocar y grabar.

-¿Qué roles tiene previsto estrenar próximamente?

-El próximo estreno será Manrico de 'Il Trovatore' en concierto, en el sur de Francia y en Alemania. Después vendrá 'Il Tabarro', de Puccini, en otoño. También Werther y don José, de 'Carmen', que estreno en Pamplona. En el Metropolitan de Nueva York tengo previsto estrenarme con 'La Rondine' y con 'Madama Butterfly'.

-¿Qué le lleva a estrenar un rol concreto y a descartar otros? ¿Quién le aconseja?

-Sucede como cuando buscas al director perfecto. Tiene que encajar todo, como un guante. Vas mirando a las grandes figuras que ya no están y analizas lo que han cantado. También tienes que saber elegir el lugar para el estreno. Si me dices de estrenar Manrico directamente en la Scala de Milán te digo que no. No es el momento, prefiero estrenarlo en un teatro más pequeño, de 900 localidades.

-¿Tiene claro que una mala elección puede acabar con su carrera antes de tiempo?

-Soy un artista que está aún en crecimiento. Tengo que tener claro no dejarme llevar por la ambición y ser fiel a las habilidades que tengo, a lo que realmente soy capaz de hacer. Si me ofrecen ahora 'Otello'... soy capaz de cantarlo, creo, pero no es el momento adecuado. Suelo recordar algo que me decía Daniel Barenboim: «No dejes que tu ambición supere tus habilidades». Es lo primero que pienso cuando recibo una oferta.

-¿No será fácil decir que no a ciertas ofertas?

-Sí, es difícil. La clave está en pensar qué es importante ahora y qué lo será dentro de diez años.

-¿Conoce compañeros que se han destrozado la voz por cantar antes de tiempo algunos roles y por asumir otros que no se ajustan a sus capacidades?

-Sí. Hay muchísimos tenores estupendos, con una gran técnica, que se han equivocado por querer ser demasiado ambiciosos.

-¿Qué cree que le diferencia como tenor?

-Es difícil autoevaluarse. Mi voz está en crecimiento y en constante desarrollo. Ahora encuentro que mi voz tiene más tamaño y las notas altas están mucho más abiertas. Siempre estoy estudiando y quizás sea eso lo que me diferencia de otros tenores. Nunca estoy contento con mi voz y por eso estoy siempre estudiando y buscando cosas nuevas.