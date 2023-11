Nancy Fabiola Herrera: «Los teatros deben programar más ópera en español y zarzuela»

El castellano suena con naturalidad en las calles de Nueva York. La comunidad latina es un pilar en 'la gran manzana' y el Metropolitan Opera House (conocido como el MET) no está ajeno a esta realidad incuestionable, por eso ha programado desde hoy la ópera en castellano 'Florencia en el Amazonas', del mexicano Daniel Catán, en cuyo elenco figura la mezzosoprano grancanaria Nancy Fabiola Herrera.

La cantante isleña nacida en Caracas define como «una vuelta a casa» las ocho funciones que coprotagonizará en este templo de la lírica mundial hasta el 14 de diciembre.

«Nueva York es una ciudad donde realmente comenzó mi carrera profesional. Primero cuando estaba estudiando en la Juilliard, con su teatro de repertorio español, con piezas en prosa, verso y zarzuela», rememora Nancy Fabiola Herrera por teléfono desde Nueva York.

El premio HOLA

Considera el estreno de 'Florencia en el Amazonas' en el MET como «la fresa de la tarta» dentro de su idilio con esta megaurbe. El pasado 16 de octubre recibió el premio a la excelencia en ópera de la Organización Hispana de Actores Latinos (HOLA), durante una gala desarrollada en el The Players NYC Club House de Manhattan. «Ha sido un orgullo y para mí es como si se cerrara un círculo dentro de mi carrera profesional. Además ha coincidido con la programación en el MET de 'Florencia en el Amazonas', la primera ópera en castellano que se representa en su escenario. En el antiguo MET sí que se representó, en 1926, 'Las Goyescas', de Granados. Ahora se abre una nueva era, en favor de la inclusión», apunta la mezzo.

Subraya la amplitud de miras de los responsables del MET. «En este país viven millones de latinos y es muy bonito que el MET quiera que formen parte de su programación. Quieren hacerlo también con obras para la comunidad asiática. Los teatros tienen que programar más ópera en español, porque hay un patrimonio espectacular operístico y de zarzuela, por supuesto. Se le debe prestar mucha más atención, porque es un repertorio muy desconocido, incluso en los países hispanos. Somos grandes consumidores de géneros de otros países, pero desconocemos muchas veces los nuestros», se lamenta Nancy Fabiola Herrera.

Nancy Fabiola Herrera. Joaquín Fuentes

La cantante se muestra radiante. Primero por su vuelta al MET, con el que tiene una «conexión muy especial». «En 2004 debuté en el MET. Lo siento como mi casa. Es bonito llegar y conocer a todo el mundo, disfrutar de una sensación como de pertenencia a la casa. Me hace muy feliz. Es un gran templo de la ópera y cuenta con un equipo maravilloso, a nivel artístico y humano», subraya.

Detalles de la obra

Segundo, por la ópera de Daniel Catán, cuyo elenco integra y que ahora representa en Nueva York por cuarta vez, tras hacerlo en Washington, Los Ángeles y Houston. «Es un título maravilloso y una historia preciosa. Es de las partituras más bellas que me he encontrado y produce un gran efecto tanto entre la parte interna del montaje como entre el público», asegura.

Destaca que se trata de una pieza «accesible, incluso para niños» y muy atractiva desde un punto de vista musical, ya que está muy lejos de las óperas experimentales contemporáneas, que no suelen contar con el beneplácito del público. «Es muy tonal y melódica y recuerda mucho a Puccini y a veces a Wagner en algunos momentos, pero con un toque muy personal y fresco. Es muy disfrutable a todos los niveles», apunta sobre una ópera que se representó en el Auditorio de Tenerife, en marzo de 2022.

Su rol

Paula es el personaje al que encarna Herrera en 'Florencia en el Amazonas'. «No es compleja vocalmente. Me va como un guante a nivel vocal, además es un personaje muy simpático que he hecho muy mío. Tiene una mezcla de humor y drama, y a la misma vez mucha ternura. Un personaje con el que la gente se siente identificado. Refleja a muchas personas, que llevan muchos años de casados y llegan a volverse amargos en el matrimonio. Refleja los sentimientos del ser humano en general. Se puede conectar con cualquier personaje de la obra, a pesar de que todo transcurre dentro de un realismo mágico muy del estilo de Gabriel García Márquez», explica la mezzo grancanaria.

El montaje cuenta la historia de una diva de la ópera que regresa a su Sudamérica natal para actuar en la legendaria ópera de Manaos y para buscar a un amante perdido, que ha desaparecido en la jungla. Ailyn Pérez, Gabriela Reyes, Mario Chang, Michael Chioldi, Mattia Olivieri y Greer Grimsley completan un reparto que cuenta como director con Yannick Nézet-Séguin.

Esta producción en el MET incluye «marionetas, un ballet que recrea animales, todo con un vestuario con una creatividad extraordinaria que describe con todo lujo de detalles la vida en el Amazonas», destaca Herrera.

'La Gran Vía' en Montevideo y después de vacaciones

Tras la última función en Nueva York de 'Florencia en el Amazonas', Nancy Fabiola Herrera se desplazará a Uruguay. Allí le espera una producción en el Teatro Solís de Montevideo entre el 23 y el 30 de diciembre. Se trata de 'La Gran Vía', «una revista lírico-cómica fantástico-callejera en una nueva producción de la Intendencia de Montevideo», según anuncia el propio teatro, bajo la dirección escénica de Amelia Ochandiano.

Después disfrutará de «unas semanitas de vacaciones, de sol y playa» en el verano uruguayo de enero. Y es que la mezzo canaria reconoce que ha sido un año repleto de retos importantes, entre los que figuró su Neris dentro la ópera 'Medea', que se representó en el Teatro Real de Madrid. «Mi rol no es tan complicado como parece, aunque la ópera si que es muy compleja. Soy una gran amante del belcanto y no tengo tantas oportunidades de hacer óperas de carácter clásico y del barroco tardío. 'Medea' me dio una doble felicidad, porque me permitió volver al Real tras diez años y con un montaje muy potente de Paco Azorín. La partitura es muy difícil para el rol de Medea. El mío no era extremadamente complejo y lo disfruté mucho y me permitió hacer muchas cosas», señala quien espera cantar próximamente de nuevo en Gran Canaria.