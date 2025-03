Mercedes Cañas: «Tenemos que ser más bondadosos con nosotros mismos»

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

«Tenemos que ser más bondadosos con nosotros mismos». Esta es la conclusión principal que hace Mercedes Cañas (Madrid, 1996) sobre su última canción publicada, 'Me perdono', que formará parte de la mini-gira que protagoniza esta semana en las islas. El 21 de marzo toca en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, a partir de las 20.30 horas y dentro del ciclo 'Autoras', concierto que repite al día siguiente en la sala El Búho, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna.

La artista madrileña visita por segunda vez escenarios isleños gracias a esta iniciativa de la productora Al Gato, pero es la primera ocasión que viene acompañada por una banda, en formato trío con guitarra y batería. Esta novedad, apunta, le hace especial «ilusión».

Mercedes Cañas, que poco a poco va ganando espacio dentro del panorama nacional de cantautores, tiene previsto tocar ante el público canario un buen número de temas de su primer disco de larga duración, 'Que entren en mi cabeza', junto a temas inéditos que conformarán el disco que tiene previsto publicar en su totalidad en septiembre y del que poco a poco avanza pequeñas pinceladas.

«Mi idea es despedir en estos conciertos el disco 'Que entren en mi cabeza'. Me gusta mucho ver las reacciones del público a las canciones. Sobre todo a las nuevas. Por eso tengo previsto dar a conocer varias en estos directos», reconoce.

Ampliar Mercedes Cañas. c7

Sobre el escenario, con su voz y guitarra solo o junto a su banda, Cañas no solo aspira a que el público disfrute de su repertorio. También intenta generar una atmósfera especial, donde fluya una conexión de ida y vuelta entre la artista y los espectadores. «Sobre el escenario siento que conozco a los que me escuchan, pienso muchas veces que se trata de gente que ha pasado por algo similar. a lo que cuento en mis canciones. Hay una empatía hacia ellos y de ellos hacia mí. Por eso me gusta muchas veces contar las historias que hay detrás de algunas de las canciones», confiesa.

Evolución

Su nueva canción 'Me perdono' es un reflejo de su propia evolución, como persona y como artista. «Escribo canciones y en ellas se ve que existe una evolución porque crezco por cosas que han pasado. En el caso de esta canción me refiero a que echamos balones fuera constantemente cuando nuestro bienestar depende de nosotros. Tenemos que ser más buenos y bondadosos con nosotros mismos y olvidarnos de sentir culpa por no hacer las cosas. Es algo que conozco muy bien, porque soy súper exigente y perfeccionista y necesito liberarme», dice la cantante.

En la letra de la canción también alude a las relaciones sentimentales que no transcurren por los terrenos que deberían y que se transforman en un infierno. «No te das cuenta de que es una situación tóxica hasta que no puedes salir. El enganche se vuelve siempre hacia uno mismo y no somos capaces de ver que la culpa es del otro. Por eso digo que tenemos que cuidarnos mucho más a nosotros mismos», reitera.

Compone y canta lo que siente, lo que le sale de dentro y por eso a veces no puede dejarse llevar por sugerencias o modas. «Las canciones son mías y es un poco problema. De mí depende lo que saco y lo que cuente. A veces la gente me pide que publique más canciones de amor, pero eso no depende de mí, depende de si me enamoro o no. Ahora, quizás las nuevas tengan un tono más triste y melancólico. Pero es que no hay que calcular, sino dejar que las cosas fluyan desde dentro», defiende quien reconoce que está muy atenta a las redes sociales para ver qué le sugieren los fans y cómo reciben sus nuevos temas.

A la hora de componer, las letras y la melodía ven la luz de la mano. Pero no tiene una fórmula fija. «Algunas veces voy tarareando por la calle y escribo sin más. Otras veces, me reservo cosas que pienso o veo para las letras. Pero es cierto que me tiene que pasar algo, una conversación fuerte o alguna cosa que me provoque. No suelo escribir de la nada y escribo cuando puedo», puntualiza quien avanza que el nuevo disco será «más folk y con menos rumba» que el anterior y vendrá acompañado por una gira por España y Latinoamérica.