Melody: «Soy una artista racial, temperamental, sentimental y muy versátil»

La cantante sevillana Melodía Ruiz Gutiérrez (Dos Hermanas, 1990), conocida artísticamente como Melody, afronta una intensa gira de conciertos por territorio peninsular mientras echa de menos cantar en Canarias. «Me encantaría volver a las islas con nuestro directo, que es muy chulo», reconoce.

La cantante está en plena promoción de último tema en solitario, 'Mujer loba', una producción musical de Juan Sueiro que también significa su estreno con el compositor Alberto Lorite. Acaba de publicar también el tema 'La Putukita', con María Peláez.

Reconoce que necesita tener una buena conexión con el compositor y letrista para que el proyecto final llegue a buen puerto. «Es importante que el compositor te conozca y sepa qué tipo de artista eres. Yo soy muy racial, temperamental, sentimental y necesito a alguien que me conozca. También soy una artista muy versátil, pero no todas las canciones me van bien», apunta la artista por teléfono.

Sobre el germen de 'Mujer loba', la cantante sevillana es muy clara. «La canción trata de la superación que uno tiene que tener a diario en la vida. Sobre todo cuando hay adversidades. Ahí nos tenemos que transformar. Desgraciadamente vivimos cosas que nos hacen daño y no tenemos ganas de tirar para adelante. Nos bloqueamos. 'Mujer loba' dice que no hay que venirse abajo, sino seguir adelante con mucho ánimo y mucha fuerza. La vida es muy bonita, pero simplemente el ser humano a veces tiene una forma complicada de ver las cosas. Tenemos que verlas desde el respeto y el amor», defiende la cantante.

En este nuevo sencillo, Melody también deja pinceladas sobre cuestiones como la defensa del medioambiente, «ya que el cambio climático está creciendo a pasos agigantados», apunta con temor. Y es que esta artista defiende que la música «es muy poderosa» comoherramienta no solo para entretener y divertir, sino también para transmitir mensajes a la sociedad.

«La canción también dice que quiero bailar para salir adelante, estar a mi rollo y pasarlo bien para olvidarme de todos los inconvenientes. Creo que es una de mis mejores canciones. A día de hoy no se suelen hacer muchas canciones con letras interesantes, que nos enseñen y nos hagan reflexionar. La música siempre ha sido algo muy poderoso. A través de las letras se han lanzado muchos mensajes que han ayudado a la sociedad. En mi música me encanta hacerlo. Algunas canciones tienen temáticas más relajadas, pero el mensaje que se puede dar siempre es muy potente. Me apena que los artistas no cuiden las temáticas de sus canciones», defiende.

«No veo positivo sacar un tema cada quince días. Los temas son como los hijos, no los puedes tener por tener. La música se parece un poco a esa realidad. Hay un proceso de composición largo, los videoclips que hago son muy elaborados, es un camino muy duro. Cada 'single' es un mundo y necesita mucho tiempo», señala la artista.

Melody conoció el éxito cuando era solo una niña, lo que le da una mayor perspectiva sobre el mundo del espectáculo con respecto a otros artistas de su edad. «En España no estamos acostumbrados a artistas que han empezado de niños y después tienen también una carrera como adultos. En Latinoamérica sí que hay muchos casos. Por eso he tenido que esperar un poco. Es una carrera muy dura, se necesita tener mucha paciencia. Que lleguen las cosas buenas es cuestión de tiempo. Empezar tan joven me ha enseñado mucho y me ha hecho aprender muchas cosas. He visto mucho mundo musical. A día de hoy sigo diciendo que no a muchos proyectos», reconoce la artista que protagonizó hace años el fenómeno musical de 'El baile del gorila'.

Ahora, es una artista muy diferente. «Estoy en un momento de madurez, creo que en mi mejor momento artístico. Si hago un balance, así lo veo. He evolucionado y aprendido mucho a nivel artístico. Nunca se deja de aprender», asegura quien compagina su gira de conciertos con un programa de televisión en Telecinco y que anuncia «nuevo disco para después del verano».