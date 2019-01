«Me ilusiona actuar fuera con un quinteto de canarios»

— ¿Qué va a hacer el 2 de febrero en el Rincón del Jazz en el auditorio Alfredo Kraus?

— El 2 de febrero presento un proyecto con el que llevo trabajando un año. Es un quintento y tocamos mi música. Hay composiciones nuevas adaptadas a ese formato, pero también parte del repertorio de todos mis discos y la novedad es que los cuatro músicos que me acompañan son todos de Gran Canaria. Hace un año y medio me salió una pequeña gira con una ayuda de Canarias Crea y monté un grupo canario. Funcionó súper bien, aparte de que son amigos míos desde hace muchos años y, además, tiene la ventaja de que resido prácticamente en Gran Canaria y aquí tengo la opción de ensayar muy a menudo. No ensayamos para actuar sino para divertirnos y tocar, y se formó un ambiente interesante en la banda. Se llama Yul Ballesteros Canarian Quintet porque es el único quinteto que tengo con todos músicos de aquí y es una maravilla poderlo presentar aquí en Gran Canaria. Juegan todos en casa.

— ¿Está rodado el quinteto?

— Con el quinteto este he tocado en mogollón de sitios. Desde que empezó a funcionar tan bien hace un año y medio empecé a utilizarlos. Hemos tocado en dos bolos en Gran Canaria, pero no con este repertorio. Hemos hecho algo en Tenerife y fuera. Hemos estado en Barcelona, Valencia, en Madrid y en Palma de Mallorca. Ahora tenemos unos cuantos conciertos internacionales con el quinteto. La verdad es que me hace ilusión porque son canarios y son amigos. Me parece muy interesante y muy innovador. Cuando vas a Francia a tocar con músicos que conoce todo el mundo, les atrae bastante, pero también tiene mucha originalidad el hecho de que vayas a ver un concierto con todos los músicos de un mismo sitio. Para el público eso es muy atractivo.

— Y esa gira internacional, ¿por dónde pasará?

— Estamos cerrando cosas. Hay muchos festivales diferentes a raíz de una feria a la que fuimos el año pasado. Hay conversaciones para ir a Francia, a Suiza, alguna cosa en Inglaterra... Pero todo esto hay que cerrarlo pero está bastante avanzado y es una opción interesante si lo puedo hacer con músicos de la tierra.

— Es curioso que, por un lado, el circuito musical canario esté ligado a las administraciones públicas, porque no hay apenas salas y ni un circuito de jazz, y por otro lado, se busque la vida a nivel internacional sin necesidad de este apoyo.

— Es que para mi estilo no ha habido una ayuda estándar. He cogido ayudas de Canarias Crea para viajar a sitios, pero no tenemos circuitos de jazz, aunque haya locales y existan espacios maravillosos, como el Rincón del Jazz que es un ciclo espectacular y nos viene bien a los canarios, pero tampoco es accesible para todos los músicos. Al no tener un circuito llevo muchos años intentando buscarme la vida por fuera. Con ayuda de managers y amigos vas tanteando sitios. A veces eres más conocido fuera que en tu tierra. Pasa porque, cuando vas tres veces seguidas a una ciudad de la península o de fuera de España, la gente te conoce y cuando vas al año siguiente te nombran en los periódicos y a veces, en tu tierra, tardan más en conocerte.

— Aquí está restringido a Jazz Otoño, el Festival de Jazz, el Rincón del Jazz... Todo es muy institucional y público.

— Son festivales grandes y es complicado acceder a ellos para los artistas canarios, aunque siempre tenemos una posibilidad. Hay que agradecerles que en la programación siempre cuenten con canarios pero no hay casi iniciativas privadas. Hay alguna, como Smoke, Jazz & Drink, que es una iniciativa de unos chicos de aquí que funcionan bien y organizan muchos conciertos pero no pueden tener un nivel económico como el de una institución pública. Son cosas pequeñas pero ayudan a la creación. Entiendo que al ser música minoritaria –creo que no podemos llenar el Gran Canaria Arena con casi ningún grupo de jazz del mundo– las administraciones destinan menos dinero porque hay menos demanda pero también es un cuestión de destinar una pequeña partida para educar a la gente y que se vaya metiendo en este estilo. Conozco a poca gente que vaya a un concierto de jazz sin saber lo que va a ver y que salga enfadado o desilusionado. Lo normal es lo contrario: que si no has visto nunca jazz, te sorprenda por lo que se genera en el escenario; la creatividad, la improvisación y los niveles técnicos de los músicos.

— En qué se diferencia su proyecto con el quinteto e Islazz.

— No tiene nada que ver. Es un disco diferente. Lo que hago en el Rincón del Jazz es música de mis seis disco anteriores. Islazz, sin embargo, es un homenaje a las Islas Canarias. Durante un tiempo estuve componiendo música para cada una de las islas y la formación era diferente a lo que suelo usar: lleva timple, guitarra barroca, trombón, trompeta y saxo, fliscorno, flauta... Es una formación mucho mayor y muy diferente. Es más bien un ensemble, no es música folclórica. Es música moderna pero tiene tintes de nuestro folclore y es una música original totalmente y dedicada a nuestro archipiélago.

— ¿Islazz tiene mucho recorrido por delante?

— Yo espero que sí. Lo presentamos en otoño y antes de hacer nada más yo quería grabarlo. Ahora justo este mes nos metemos a grabar el disco del proyecto y unos vídeos para promocionarlo. Ahora, la siguiente cita que tenemos es el día 1 de junio, justo después del Día de Canarias. Presentaremos el proyecto en Musicando, un ciclo maravilloso donde se hacen cosas de todo tipo. Allí presentamos otra vez el proyecto al público ya con el disco grabado. Espero que a partir de ahí salgan muchas cosas. Es un proyecto muy bonito, muy diferente a lo que he hecho y he visto hasta ahora. Es un homenaje a Canarias por islas. Cada uno se puede sentir representado o no, pero aún siendo música moderna, cualquier canario que lo escuche va a notar un toque de acentos canarios en la música.