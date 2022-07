Mariela Condo, el orgullo indígena de Ecuador

Viernes, 15 julio 2022, 16:40

La cantante y compositora ecuatoriana Mariela Condo inaugura este sábado (21.00 horas) el ciclo musical 'Orillas', que la Sociedad de Promoción del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebra en el edificio Miller. El directo de Condo, que tiene carácter gratuito, muestra la propuesta de esta singular cantante que desde principios del año 2000 viene renovando con sus temas las raíces de la tradición musical ecuatoriana y los ritmos indígenas de la sierra del sur de Ecuador, su tierra natal.

Español y quichua (idioma propio de la zona andina), se fusionan en las letras de la intérprete que presiente que cuando canta no lo hace con su voz, sino «la voz de otros abuelos que me habitan en la memoria genética y que ha venido viajando desde tiempos inmemoriales». A partir de 2012 Condo, que ha lanzado al mercado cinco discos hasta la fecha, recibe reconocimientos importantes dentro y fuera de su país y comienza a realizar colaboraciones con artistas internacionales como Lila Downs. En su propuesta se conservan rasgos de las raíces de la música popular ecuatoriana, como el albazo, pasillo, aire de fox incaico, yaraví, cachullapi, carnaval y sanjuanito.

Repertorio

En su concierto en el Miller ofrecerá una quincena de temas tradicionales del folclore ecuatoriano como 'Duerme negrito', 'Llaki shunku' o 'Curiquinqui', 'Gracias a la vida', de Violeta Parra, 'Si te vas', de Alfredo Zitarrosa, que combinará con otros suyos como 'Flor de quebrada' o 'Vengo a ver'.

Explica que su propuesta se nutre de tres corrientes: de la canciónlatinoamericana, de la música tradicional de su país y del jazz que la abrazó en su etapa universitaria.

Mariela Condo confiesa que los artistas de Latinoamérica que siempre han estado presentes en su vida cotidiana han sido Omara Portuondo, Chavela Vargas, Lucha Reyes, Olga Guillot, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez. Benítez y Valencia, Carlota Jaramillo de Ecuador, entre tantos otros.

La cantante ecuatoriana estima que el reto al que se enfrentan los artistas del área Latinoamericana para posicionar sus propuestas y productos en el mundo globalizado de hoy es «comprender a fondo la gran brecha existente (e insostenible) qué hay entre artistas masivos y artistas independientes; es decir, que no cuentan con el gran aparataje qué hay detrás de cada artista masivo. A eso, hay que sumarle que, las regalías en plataformas digitales son usureras, es decir que un artista independiente jamás podría tener una vida digna sólo con las regalías de estas plataformas digitales. Y, además, el terrible retraso en el que vivimos en países como el mío, en donde la cultura no es una prioridad, no es vista como un derecho humano, y por lo tanto no existen políticas públicas que permitan un desarrollo y sostenibilidad de un proyecto artístico. Entonces, ahí más o menos podríamos tener un panorama aproximado de los retos que enfrentamos los artistas latinoamericanos», explica.

Acerca de la infinidad de canciones combativas que ha generado el cancionero de Latinoamérica, Mariela Condo tiene una impresión clara: «una canción no transforma la realidad política de un país, no garantiza que las leyes se diseñen pensando en una vida mejor para las personas. Como dijo el uruguayo Alfredo Zitarrosa las canciones narran lo que acontece y atraviesa el corazón de un pueblo. En todo caso ayuda a reflejar los dolores de un pueblo».

Dentro de las influencias de Mariela Condo, se encuentra todo el rico abanico del folclore latinoamericano, que sin duda la ha animado a sumar nuevas ideas en las relecturas que ha afrontado de ciertos clásicos y en sus propias composiciones.

Aunque proviene de un área remota de Ecuador y trabaja con los ritmos indígenas, Condo no está muy de acuerdo con algunas propuestas del movimiento indígena y su discurso etnocentrista: «nos hemos vuelto todos extremistas. Se han despertado los prejuicios étnicos, y el movimiento indígena también ha despertdao eso de: «Nosotros, el pueblo milenario», el lado de la exotización. Esa mistificación es la que genera y crea estas brechas, estas distancias, y en estas distancias es donde crecen la discriminación y el racismo. El reto es empezar a desestereotiparnos», concluye la cantante ecuatoriana.