Marc Anthony: «Hay una conexión especial con el público canario»

Marc Anthony regresa a las islas por todo lo alto. El cantante estadounidense de origen puertorriqueño arrancará su gira 'Historia Tour 2024' con un concierto en el Anexo del Estadio de Gran Canaria el próximo 6 de junio. Las últimas entradas para disfrutar del 'rey de la salsa' se pueden adquirir en enterticket.com

Días antes de este concierto, el artista recuerda en una entrevista en exclusiva para CANARIAS7 cómo fue último show en Gran Canaria y hace un breve repaso de su trayectoria musical.

-¿Qué fue lo primero que le pasó por la cabeza cuando le dijeron que actuaría en Gran Canaria?

-Una de las últimas veces que estuvimos se dieron cita miles y miles de personas y recuerdo el clima estaba bien caluroso, a todo dar, pero ni eso interrumpió un intercambio de esos que no se olvidan.

-¿Puede adelantar algo del espectáculo que encontrarán los que acudan a su concierto el próximo 6 de junio en el Anexo de Gran Canaria?

-Van a escuchar mis éxitos y algunas de las nuevas canciones que hemos estrenado durante el tiempo que estuve fuera del mercado de Europa.

-¿El público canario entiende la música latina?

-¡Claro! Sin duda alguna, existe una conexión especial. Desde principio de mi carrera me recibieron con los brazos abiertos.

-Canarias siempre ha sido un lugar donde se le ha mostrado un gran cariño, ¿a qué cree que se debe?

-Pues, no sé. Creo que ellos fueron uno de los primeros mercados de Europa que me dieron la oportunidad de presentarme desde mis primeros pasos como intérprete de salsa. Desde ese momento la vibra siempre ha sido la misma y sigue creciendo según pasa el tiempo.

-¿Qué recuerda de la primera vez que vino a Gran Canaria hace 19 años?

-En ese momento yo no sabía cómo me iban a recibir y me sorprendió mucho que conocieran mi música.

-¿Cómo ha cambiado como artista entre esa primera visita y el Marc Anthony que se presenta ahora en este concierto ante sus incondicionales?

-Como artista…bueno, quizás que ahora tengo mucha más experiencia en los escenarios y un catálogo de música con el que no contaba en ese entonces y muchos reconocimientos que nunca esperé recibir y que gracias a Dios, se me han brindado.

-¿Qué proyectos tiene entre manos? ¿Cuáles son sus planes de futuro?

Acabo de presentar mi nuevo álbum «Muevense». Me divertí mucho no sólo haciendo mi música, sino también incursionando en otros géneros como la ranchera y la bachata.

La nueva producción tiene nuevas canciones y otras que ya conocían en las voces de algunos de mis amigos en la música y que siempre me encantaron, así que decidí incluirlas en este álbum. Eso en la música. Aparte, estoy super emocionado con mi nuevo team de E1 y muy ilusionado con llevar las competencias a Miami el próximo año.

-¿Cuál considera que ha sido su mayor logro hasta ahora?

En mi vida personal, mis hijos, sin duda alguna. En la parte profesional, con mi música, he tenido más logros de los que un día imaginé y ver como se han ido cumpliendo tantos sueños, ha sido una bendición que no te puedo explicar en palabras.