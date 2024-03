Mara Pérez rendirá un nuevo homenaje a Rocío Dúrcal en el Auditorio de Teror

Rafael Falcón Teror Domingo, 3 de marzo 2024, 23:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Mara Pérez lleva su espectáculo 'Más bonita que ninguna' al Auditorio de Teror. La artista grancanaria regresa este próximo sábado día 9, a partir de las 20.30 horas, con este tributo a Rocío Dúrcal que le produce una enorme alegría. «Es un auténtico regalo para mí volver a interpretar este espectáculo. Fue el primer trabajo en gran formato que realicé por mí misma, sin medios, hace ya muchos años. Es una satisfacción enorme que la concejalía de Cultura de Teror me haya dado la oportunidad de llevar nuevamente a los escenarios este trabajo. Rocío Dúrcal ha sido una artista que he admirado desde niña, crecí con sus películas y trayectoria. Ahora, a mis 45 años de edad, es un regalo que me ha dado la vida. Volver a mantener su recuerdo vivo sobre el escenario es muy especial para mí», destaca.

En esta nueva puesta en escena de Mara Pérez con 'Más bonita que ninguna', y con la experiencia profesional adquirida, la artista habla con emoción de un trabajo que cuenta con un amplio número de profesionales, ya que junto a Mara Pérez estará sobre el escenario una poderosa banda de 10 músicos, bajo la batuta de Juan Antonio Guerrero; un grandioso Mariachi Peleón; así como el equipo de producción, audiovisuales y vestuario. Las entradas están a la venta a través del portal tureservaonline.es y Mara Pérez también está encantada con el nuevo contacto con el público. Al margen de 'Más bonita que ninguna', Mara Pérez también tiene entre manos varios proyectos sobre la mesa, como el de 'Mujeres liberadas', una propuesta de música latina, enfatizando la figura de la mujer que dejó huella en la industria latina, como Olga Tañón, Shakira, Melina León, etc. Un espectáculo que hace poco se estrenó con gran éxito. «Me salgo de mi zona de confort, pero yo empecé haciendo esa música. He reestructurado la mente y la voz. No tiene nada que ver el tributo a Rocío Dúrcal con el de 'Mujeres liberadas'», destaca, pero en ambos Mara Pérez muestra todo su poderío sobre el escenario. Teror acogerá el próximo día 9 este homenaje a Rocío Dúrcal, en el que el público podrá disfrutar del potente directo de una mujer como Mara Pérez que destaca por su pasión y profesionalismo.