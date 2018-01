Maikel Delacalle, la revelación canaria nacida en redes

De la misma manera que lo estoy haciendo bien, también mucha gente está triunfando. Yo fui el impulso, a nivel de Canarias, para que la gente se diera cuenta de que no hay que hacer cosas increíblemente profesionales para dar un pequeño salto. El truco es que no hay truco. Es constancia, persistencia, sumado a un poco de talento, y rodearte de la gente adecuada.

«Nada más salir del centro, decidí hacer música, y hacerlo de manera profesional».

Me ha servido de mucho. Me enseñó a darme cuenta de que sirvo para esto, y en mayor medida para quitarme de la calle. Realmente, mi corazón sigue allí, en la calle, pero de otra manera.

«Solo te puedo decir que es algo que me salió del corazón».

Siempre me inspiro en artistas que ya no están. Tupac, Michael Jackson.. Pero tengo que reconocer que me fijo mucho en el panorama americano, y en numerosos artistas estadounidenses que me gustan mucho.

Me inspiro en mi familia, en mi casa, en lo fuerte que es mi padre desde que falleció mi madre, en toda la gente que me apoya.

Eres uno de los artistas con mayor proyección. ¿Tienes los pies en el suelo?

Siempre. Los canarios somos de una tierra en la que casi todas las familias son humildes y trabajadoras. Yo vengo de la calle, tuve mis problemas, y por eso tengo la cabeza en su sitio. He pasado tiempo solo para darme cuenta de cómo tienes que ser en la vida.

¿Que importancia tiene Canarias en tu música?

Mucha. A mi Canarias me ha dado esa diferencia que no hay en el mercado, de que por lo menos en Canarias tenemos ese rollo latino que a nivel nacional no tienen. Aquí tenemos una mezcla, esas influencias. Me he criado escuchando salsa, hip hop, y de todos los estilos he cogido algo. Eso es Maikel Delacalle.

¿Tu paso por el centro de menores fue decisivo para tu madurez plena?

Claro. Me sirivió para madurar y encontrarme. Yo estaba perdido en la calle, aunque siempre tuve mi familia, mi casa y mi techo, yo decidí desde muy pequeño escoger el camino de la calle. Si yo no estuviese haciendo música y no hubiera entrado allí, dios sabe donde estaría.