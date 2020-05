Los Rolling Stones, el coronavirus y la ciudad fantasma

Las canciones de los Rolling Stones son un indicio de las tendencias sociológicas. En 1965, (I can’t get no) Satisfaction constataba la paradoja de la sociedad de la abundancia, en términos del economista John K. Galbraith en su libro La sociedad opulenta. Era el grito de descontento de una juventud hedonista que intuía que el bienestar material no era suficiente para vivir bien.

La vida urbana: «Soy un fantasma viviendo en una ciudad fantasma»

El encuentro con desconocidos

Lo inesperado

La jaula virtual: «Tanto tiempo para perder, sólo viendo mi teléfono»

El mundo virtual ha venido finalmente a sustituir las relaciones interpersonales directas. Pero tanto, el teletrabajo, como la teleamistad, carece de esa cercanía corporal y de la proximidad a lo distinto.

Son sólo simulacros, como diría el filósofo Jean Baudrillard, sucedáneos de vida pública que nos dejan una sensación de vacío.

La interpretación del clásico You Can’t Always Get What You Want en el evento Global Citizen, cada uno desde su casa y conectados a través de las pantallas, nunca podrá suplir la riqueza sensorial de compartir el mismo lugar. No siempre se consigue lo que se quiere.

Quizás ya antes del confinamiento éramos fantasmas en una ciudad fantasma, pendientes más del smartphone que de la vida real y próxima. Cada uno ya encerrado en su propia jaula virtual, sólo atento a lo que es familiar, purificado de la riqueza de la diversidad. Distraídos del mundo y concentrados en la pantalla.

Es posible que ahora esas promesas digitales de una vida idílica, entre las pantallas de los smartphones, revelen que relacionarse con imágenes, e incluso, convertirse uno mismo en imagen, es el camino para el empobrecimiento de nuestra vida.

Lo genuino urbano contrasta con la sociedad del espectáculo que ya denunciara el filósofo Guy Debord en los años 60. Tampoco estamos satisfechos con la vida en las pantallas. Salimos a la calle para esperar a un amigo, como escuchamos en Waiting on a friend. Las pantallas no pueden sustituir esta cercanía.