La Laguna acogerá la 7ª gala de los Premios Canarios de la Música El Teatro Leal acoge el acto el 3 de diciembre

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna volverá a convertirse en epicentro del talento musical del Archipiélago. El próximo día 3 de diciembre, el Teatro Leal acogerá la séptima edición de los Premios Canarios de la Música, una gala que reconoce y celebra la creación, interpretación y producción del sector y la industria musical de Canarias. La cita regresa este año al emblemático recinto lagunero en donde se celebraron en 2018 y 2019 las dos primeras ediciones de estos premios que impulsa la Asociación Premios Canarios de la Música junto a la Radio Canaria con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el patrocinio de Munchitos.

La cita reunirá a músicos, intérpretes, compositores, profesionales del sector, técnicos, productores, diseñadores, medios de comunicación y público general en un acto que reconoce los trabajos más destacados lanzados en Canarias el pasado año 2024 en cuanto a creación, producción, interpretación y difusión musical. Un reconocimiento que visibiliza el trabajo integral y el ingenio de los artistas que mantienen y consolidan el panorama y el entramado de la industria musical en las islas.

Desde que se celebraran por primera vez en 2018, estos premios han demostrado ser una herramienta de cohesión del sector y un escaparate de excelencia artística.