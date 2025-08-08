Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen de la edición del año pasado celebrada en Fuerteventura. c7

La Laguna acogerá la 7ª gala de los Premios Canarios de la Música

El Teatro Leal acoge el acto el 3 de diciembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de agosto 2025, 02:00

La ciudad de San Cristóbal de La Laguna volverá a convertirse en epicentro del talento musical del Archipiélago. El próximo día 3 de diciembre, el Teatro Leal acogerá la séptima edición de los Premios Canarios de la Música, una gala que reconoce y celebra la creación, interpretación y producción del sector y la industria musical de Canarias. La cita regresa este año al emblemático recinto lagunero en donde se celebraron en 2018 y 2019 las dos primeras ediciones de estos premios que impulsa la Asociación Premios Canarios de la Música junto a la Radio Canaria con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el patrocinio de Munchitos.

La cita reunirá a músicos, intérpretes, compositores, profesionales del sector, técnicos, productores, diseñadores, medios de comunicación y público general en un acto que reconoce los trabajos más destacados lanzados en Canarias el pasado año 2024 en cuanto a creación, producción, interpretación y difusión musical. Un reconocimiento que visibiliza el trabajo integral y el ingenio de los artistas que mantienen y consolidan el panorama y el entramado de la industria musical en las islas.

Desde que se celebraran por primera vez en 2018, estos premios han demostrado ser una herramienta de cohesión del sector y un escaparate de excelencia artística.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  3. 3 La oferta de Lopesan por los hoteles de Santana Cazorla supera en 1.000 euros a la de Martinón
  4. 4 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo
  5. 5 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  6. 6 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  7. 7 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  8. 8 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  9. 9 Bocata de berenjena sin pan: una receta viral extraordinaria y sorprendente
  10. 10 Acelerón definitivo de la UD Las Palmas para sacar a Sory Kaba de la plantilla: cesión o rescisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Laguna acogerá la 7ª gala de los Premios Canarios de la Música

La Laguna acogerá la 7ª gala de los Premios Canarios de la Música