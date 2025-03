Juanfran: «Tener un apoyo que te diga 'vamos, tú puedes, levántate', no tiene precio»

Francisco Camacho-Villanueva Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de marzo 2025, 16:02 Comenta Compartir

El artista grancanario Juanfran, que saltó al panorama musical con tan solo 16 años gracias al premio Top Urbano Europa 2020, publicó este viernes 28 de marzo su primer álbum, 'La Movie Baby', de la mano del sello discográfico también grancanario DN7 Music. El mismo que dio la sorpresa al convertirse en el representante español en la serie de Netflix 'La Reina del Flow' vuelve con este lanzamiento del que se siente muy orgulloso.

«Ha sido mucho trabajo, ha sido mucha constancia y tener un gran equipo de trabajo que te ayude», afirma el grancanario. Antes de lanzarse con su primer disco, logró posicionarse entre las 50 canciones más virales de España en 2019 con su sencillo 'Mi Morena', seguido del rotundo éxito de 'Como Llora'. Ahora, con 21 años recién cumplidos, el artista busca consolidarse con su primer 'LP'.

El primer disco del canario cuenta con 14 temas con un registro musical variado, desde varios reguetones hasta un merengue. «En el álbum quise hacer un poquito de todo, que también viera el público que puedo hacer diferentes estilo de música», cuenta el joven artista en una entrevista en CANARIAS7. Durante su trayectoria, el cantante ha ido probando múltiples géneros, permitiéndole manejar un amplio abanico musical: «Desde pequeño he cantado baladas, he cantado merengue, he cantado todo tipo de música...».

Juanfran en una entrevista con CANARIAS7 Juan Carlos Alonso

El álbum inicia con la canción titulada 'Intro La Movie Baby', un tema que según señala, le impulsó a hacer el resto del proyecto y en la que muestra su lado más personal, explicando lo que sufren los artistas detrás de las cámaras tanto «mentalmente» como «físicamente». «La gente lo único que ve es lo que se muestra en redes sociales», recuerda Juanfran, que relata cómo le afectó el fallecimiento de Alejandro hace un año, una de las personas que trabajaba con el equipo y a quien rinde homenaje en la canción de apertura, uno de los temas más «especiales» para él.

Un álbum internacional

Este proyecto cuenta también con una potente apuesta de colaboraciones a nivel internacional, con artistas como Kiño, Yexel, Atomic Otro Way o DjNelson, conocido por su aportación al género del reguetón, produciendo temas como 'La curiosidad' con Jay Wheeler o '¿Cuál Es Tu Plan?' con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Para Juanfran, colaborar con el productor DjNelson es «cumplir un sueño», al trabajar junto a una figura con la que creció escuchando, lo que convierte la canción en una de las más «especiales» del álbum.

También destaca 'Dime Tú Quién Será', que escribió en un momento de su vida en el cual «estaba enamorado» y que hizo desde el corazón; o 'Una Copita', un merengue que gustó mucho dentro del equipo.

Cómo gestionar la fama

«He pasado momentos muy duros», así relata el solista su salto a la fama a una edad tan temprana, en la que su única opción era «tirar hacia delante» con el apoyo de su equipo y de su mánager, al que considera «como un padre».

«Tener un apoyo es fundamental, como alguien que te diga, cuando crees que no puedes tirar hacia delante: 'vamos, tú puedes, levántate'. Eso para mí no tiene precio», afirma agradecido. También «tener ese parón» para pensar y luego hacer, ayuda a asimilar las cosas, señala Juanfran, para concluir que con el tiempo ha aprendido a «disfrutar el proceso» con su equipo.

El talento musical en las islas

Sobre el talento en las islas, cree que «hay mucho, sobre todo oculto» y que cada vez son más los artistas canarios que «están arriba» y lideran el panorama nacional, lo que «es un orgullo» porque están representando a una región.

Canarias cuenta con una gran lista de cantantes que se han erigido como influyentes en el panorama urbano nacional, como Cruz Cafuné, Quevedo o Maikel de la Calle, uno de sus artistas favoritos junto a Daddy Yankee.