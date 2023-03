José Miguel Pérez-Sierra: «La 'Aida' de Lorin Maazel es la mejor de la historia»

El director madrileño José Miguel Pérez-Sierra avanza que la 'Aida' que dirigirá los días 14, 16 y 18 de marzo, en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria, tendrá su «propio sello» y referencias a una producción concreta de la que formó parte como asistente de un mito de la batuta, el norteamericano Lorin Maazel.

«Siento mucha ilusión y alegría de que por fin me toque dirigir 'Aida'. Es una de mis obras favoritas desde niño. La llevo siempre conmigo desde que tuve la oportunidad de estudiarla con Lorin Maazel, en Valencia, en 2010. Después no ha habido opción de hacerla y en buena hora ha llegado este momento en Las Palmas de Gran Canaria. Tendrá un sello personal mío, pero la 'Aida' de Lorin Maazel me parece la mejor de la historia. Por eso hay muchas cosas que heredo de él con mucho gusto, porque es imposible hacerlas mejor. Hay otras en las que el criterio me ha ido cambiando con los años. Esto es un trabajo en equipo y cuando escucho a los cantantes que están en la producción, los tengo en cuenta. Ellos tienen ideas y necesidades y no tengo problemas en acogerlas. Cada 'Aida' es diferente y cada una de las funciones de esta 'Aida' en el Teatro Pérez Galdós será distinta, porque la ópera es algo orgánico y que cada día funciona de una manera distinta. No pretendo copiar a Maazel, pero es innegable la impronta que me dejó», reconoce ante el segundo título, tras 'Fedora', de la 56ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus, que organiza la asociación Amigos Canarios de la Ópera (ACO).

Pérez-Sierra es muy consciente de las complejidades que entraña este título verdiano. «Es una ópera complicada, pero no más que otras de Verdi. La complicación para el director es más estilística que técnica. Implica entender la evolución de Verdi en aquel momento de su carrera y llevarlo todo hasta conseguir la calidad del sonido», subraya.

La producción

Sobre el escenario del recinto de la desembocadura del barranco Guiniguada, el director español dirigirá una producción con un reparto encabezado por: María José Siri (Aida), Sergio Escobar (Radamés), Ariunbaatar Ganbaatar (Amonasro), Judit Kutasi (Amneris), Manuel Fuentes (Ramphis), Jeroboám Tejera (Il Re), Manuel García (Messaggero) y Nora Carrasco (Sacerdotessa). La dirección de escena de esta nueva producción de ACO la asume Giulio Ciabatti.

«No me ha sorprendido el elenco, porque ya había trabajado con prácticamente todos. La temporada de ACO cuenta siempre con lo mejor de lo mejor. Cada vez que vengo no espero otra cosa. Ulises Jaén [director artístico de la temporada] tiene una gran sabiduría para hacer los elencos y para conjugar las grandes estrellas con los jóvenes talentos. Siempre que vengo me encuentro con unos cantantes extraordinarios», reconoce el músico madrileño.

Hasta el momento, apunta, los ensayos han ido muy bien. «Somos conscientes de que tenemos los mimbres idóneos para ofrecer al público del Teatro Pérez Galdós una 'Aida' extraordinaria y es lo que vamos a intentar», asegura José Miguel Pérez Sierra ante el cuarto título que dirige en las temporadas de ACO.

A las tres funciones que se avecinan le atribuye un «simbolismo» especial, más allá del hecho de que se trate de la primera vez que lleve las riendas de una 'Aida'. El último título en el que participó dentro de la temporada de la capital grancanaria fue 'L'Elisir D'Amore', de Donizetti, cuya última función se celebró el 7 de marzo de 2020, pocos días antes del confinamiento al que obligó la lucha contra la pandemia de la covid-19. «Han pasado tres años y ahora vuelvo con 'Aida', ya con la vieja normalidad, justo el título que se canceló por la pandemia en 2020. Lo entiendo como si se cerrara el círculo», confiesa.

Este lunes se vuelve a poner al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en el primer ensayo con la misma para esta ópera. «Siempre he tenido una gran relación con la OFGC. Siempre han hecho un gran trabajo. Pero es cierto que en los últimos años he notado un crecimiento en calidad y espero que en estos tres que no la he dirigido haya ido a más», señala. «A un director, lo que le facilita la vida no solo es que la orquesta tenga mucha calidad, sino su versatilidad. Es lo que te permite hacer un producto personal para aportar cosas al original. La OFGC es muy dúctil y un director disfruta mucho haciendo música con ella. Además, cuando los convences aportan mucha energía tocando y eso es fundamental para que llegue la emoción al público», añade.