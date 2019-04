Iñaki Antón, de Extremoduro, lleva su rock al mundo de Bach

Un clásico del rock español, integrante de bandas tan señeras como Extremoduro y Platero y tú, Iñaki Uoho Antón, reinterpreta la música de otro puntal de la historia de la música, Johann Sebastian Bach, en un espectáculo que fundirá temas rockeros con los arpegios del gran compositor barroco. Este insólito recital pondrá el broche de oro al International Bach Festival el sábado, en el teatro Pérez Galdós.

En total, entre los violines, las violas, el chelo y la flauta de una orquesta barroca, un pianista y una banda de rock integrada por músicos canarios, 20 intérpretes acompañarán a Antón en el escenario del coliseo grancanario, en un espectáculo dirigido por Humberto Armas. «Sonarán temas de Platero y tú, Extrechinato y tú y de Extremoduro como Tres Puertas y Eterno viajero. También algo de Inconscientes y algún tinte de rock sajón, junto al Bach más puro y académico, y algún preludio del alemán arreglado con bajo y batería», comenta en una entrevista telefónica Iñaki Antón. «Hay un ramillete de músicos de gran nivel, me da un poco de miedo», confiesa el músico curtido en los escenarios españoles durante las últimas tres décadas.

«Entre la música de Bach y el rock español no hay muchos nexos. Quizás Bach escribió tantas cosas que, de forma inconsciente, han salido en muchos fragmentos de canciones de rock», asegura el músico ilusionado con afrontar este reto. «El repertorio será tan variado que hará viajar al público desde un concierto en Brandemburgo ​hasta una obra de Platero y tú. Esperamos que sea coherente, como un viaje bonito», afirma Antón sobre un espectáculo armado por encargo del festival y cuyo estreno absoluto tendrá lugar el sábado. «No está rodado ni ensayado. Se ha montado alrededor del festival. Son ellos los que lo han provocado», comenta el guitarrista que fue convocado por Armas para encabezar el proyecto. «Pensó en mí, no sé si acertada o equivocadamente», reconoce el músico vasco que confía en retomar su participación en Extremoduro en el año 2020. «Estamos hablando de ello ya. La lógica dice que, no sé, más o menos en 2020 habría que volver a la carretera. Ha pasado tiempo desde la última gira y tenemos que ir pensando en salir de nuevo», dice el músico que, mientras tanto, está en su otro proyecto, Inconscientes. «Son tiempos duros para el rock. No es fácil levantar proyectos nuevos. Pero en Inconscientes estamos muy contentos. Disfrutamos mucho y lo pasamos bien. Damos salida a nuestra vena más rockera», explica.

Tampoco son buenos tiempos para la libertad de expresión. «Son tiempos muy curiosos, de dobles o triples censuras. Está la oficial, la de siempre, con la que ha habido que lidiar; la censura de lo políticamente correcto, y la tercera, la que te dice que esto no está bien que lo digas o lo pienses. El rock es una expresión artística y una forma de provocar. No puedes decir en una canción que desayunas chococrispis y que te vas de paseo. No tendría interés, pero es lo único que nos van a dejar decir», lamenta Antón sobre unos tiempos donde triunfa la música de consumo inmediato.