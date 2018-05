i-Land estrena álbum y gira por Japón

Rodríguez llegó a la banda hace tres años y desde ese momento, la composición de los temas sigue el mismo ritual. «Leo aporta la base armónica con la guitarra y a partir de ahí le sumo la melodía y la letra. Antes, le pregunto en qué pensaba cuando compuso el punto de partida, porque me interesa contar con la huella emocional que hay detrás de cada tema», señala.

i-Land, cuyo nombre es un juego de palabras sobre el aislamiento de cualquier artista en las islas, apuesta por unos temas «de escucha fácil y contenido profundo», dice Fasur Rodríguez. «No hablamos de nuestras propias experiencias, sino de temas universales, de cosas que le pueden pasar a cualquiera», explica sobre canciones como Just an Illusion, Angel, Belive in You, Will I Remember, The First, Muppet Show y Memories of Love, que integran este primer álbum.

Abordarán las mismas este viernes, junto músicos que «admiran», como son el teclista y el batería de Mondo Diábolo, el guitarra y el teclista de Hackers, y el cantante Said Muti, entre otros.