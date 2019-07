Hombres G, Café Quijano y Bebe actuarán en el FiestoRon de Arucas

Para esta cuarta edición de uno de los festivales pop rock más importantes de Canarias ya se han vendido más de 15.000 entradas, alcanzando el 60% del aforo para la jornada de rock más clásico del viernes y el 90% del aforo para el sábado, con un estilo más pop rock.

Desde las 19:00 horas y hasta cerca de las 4 de la madrugada, las dos jornadas del FiestoRon han vendido a un mes de su celebración más entradas que el pasado año y han agotado los alojamientos turísticos de los que dispone el casco de Arucas y las inmediaciones.

El éxito de venta de esta edición se debe a un cartel variado que contará el viernes con la banda cántabra La Fuga, los madrileños Porretas, el grupo de los 80, Obús, y los asturianos del grupo Ilegales entre sus platos fuertes.

Por su parte, el sábado será el momento de una de las bandas más emblemáticas de la música española, Hombres G, que compartirá jornada con la cantante valenciana Bebe, famosa por temas como Mala, Respirar o Que nadie me levante la voz, el grupo malagueño Efecto Mariposa y la finalista del World's Got Talent y ganadora de Got talent España y La Voz México, la grancanaria Cristina Ramos.

El promotor del evento, Adrián García, ha indicado que la venta de entradas "ya ha superado a ediciones anteriores" y se espera "un lleno completo" para este 2019.

El festival, como ha señalado "es cada año más potente" y se ha hecho una apuesta "por grupos destacados tanto canarios como nacionales".

En este sentido, ha indicado que "el viernes será más rockero y el sábado más pop rock" con un cartel que "suma en calidad para continuar mejorando en su oferta musical" y aumentando su presupuesto "con 260.000 euros en esta edición, el más alto hasta el momento".