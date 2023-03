«Me gusta una Aida guerrera, patriótica y con el corazón dividido»

La soprano uruguaya María José Siri encabeza el reparto de 'Aida', junto con Sergio Escobar, Judit Kutasi y Ariunbaatar Gangbaatar, que desde este martes se representa en la capital grancanaria 33 años después de la última función en la isla de este título verdiano. Será, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Pérez Galdós, al igual que el jueves y el sábado, dentro de la 56ª temporada de los Amigos Canarios de la Ópera (ACO).

-¿Qué Aida se verá de su mano en el Teatro Pérez Galdós?

-Dependerá de lo que hablemos con el 'regista'. Puede ser más princesa, más guerrera... hay para elegir [risas]. He hecho más de 150 funciones de 'Aida'. Es el rol que más he protagonizado. Lo amo muchísimo. Fui invitada a participar por primera vez en esta temporada en 2020, precisamente para 'Aida', pero se tuvo que suspender por la pandemia. Así que esta es 'Aida' la revancha [más risas de la cantante].

-¿Personalmente, qué enfoque prefiere, una Aida más luchadora o más princesa?

-Es hija de un pueblo fuerte, con sus costumbres y habituado a pelear por su territorio. Lo que no está claro es cómo llega Aida hasta ahí. Si es por cuestiones políticas o si es raptada o tomada como esclava en una de las grandes guerras. A mí me gusta más cuando es guerrera. Junto con Amneris son dos mujeres muy fuertes y si no lo fueran, 'Aida' no podrían tener esos dúos tan grandes protagonizadas por las dos. Tiene que ser también patriótica, para que el tercer acto tenga sentido. La defenderé entre una hija con mucho deber por su padre y su tierra y con un corazón dividido entre dos amores antagónicos, como si lo atravesara el canal de Suez.

-El rol de Amneris para una mezzo es muy difícil, ¿el de Aida para una soprano también lo es?

-Vocalmente es compleja porque está escrita de un modo muy particular. De forma diferente a otras óperas de Verdi, que son muy complejas, pero están escritas de otra manera. Es como si se necesitaran dos sopranos, pero lo bueno es que la orquestación y los dúos pueden hacerlo una soprano lírica o más ligera. Pero para el primer acto y sobre todo para el triunfo se necesita mucha voz, porque cantas por encima de cien coristas y se tiene que escuchar tu línea. No todas las sopranos cantan Aida siempre, porque el tercer acto es muy difícil y suele pasar que en las funciones 'se reservan' para ese tercer acto, que necesita una soprano dramática, con peso, 'spinto'. Para el triunfo se requiere un volumen generoso, como sucede con el 'Te Deum' de 'Tosca'. En el tercer acto se requiere un cambio de interpretación, aparece la nostalgia y se requiere mucho lirismo. El final, por su parte, requiere de una soprano lírica para llevar a cabo ese 'legato' tan hermoso. Por eso creo que es un rol difícil, pero no imposible. A medida que una va cantando otros roles ve que te van ayudando también para Aida. Siento que cada personaje y cada debut están en mi Aida, porque me inspiro en esos otros roles.

María José Siri, como Aida, y Sergio Escobar, como Radamès. / nacho gonzález-aco

-El público de la temporada de los Amigos Canarios de la Ópera (ACO) la escuchó ya como Adriana Lecouvreur, ahora Aida y el próximo mes con la Gioconda...

-Adriana está más cerca de La Gioconda que Aida. Les debo 'Manon', porque para esa producción estaba aquí, en la isla, pero me puse enferma. Así que me queda por mostrar ese otro lado, el Pucciniano. Vendrá ese Puccini más adelante...

-Le gusta esta temporada...

-Claro que sí. Soy canaria de Canelones, en Uruguay. Hablamos muy parecido y allí nos suelen llamar canarios a los de esa provincia. Como gofio y es algo que no puedo compartir con cualquier persona [risas]. En Uruguay hay muchos canarios. Por eso también me siento muy a gusto aquí.

-También en la isla se topa con una temporada con un ambiente más familiar que el que se respira en los grandes teatros.

-Hay teatros que son de repertorio y el objetivo es llenar. Aquí eligen con mucho amor los 'casting'. Siempre traen a los mejores del mercado y es increíble que lo consigan. A eso se suma que el público es muy generoso. Aquí se trabaja muy a gusto y por eso siempre tengo ganas de volver. Siempre me encuentro con un grupo de artistas con ganas de hacer el trabajo juntos y que busca disfrutar.

-Y a usted le gusta disfrutar sobre el escenario...

-Muchísimo. Cuando entro en el escenario, María José se queda en el camerino. Es como cuando llevas a un niño a jugar al parque. Eso lo consigues con el tiempo. Cuando empecé a cantar tuve todas las reacciones propias de los artistas: fiebre, mal de estómago... Los nervios se trabajan. No se puede estudiar para superarlo, lo que hay que hacer es cantar. Siempre digo que hay muchas personas con voces increíbles y que parece que con veinte años ya lo tienen todo resuelto, hecho. Pero tienen que hacer los roles adecuados para esas edades, no porque no sean capaces de cantar los demás. Necesitan adquirir unos nervios de acero para cantar en un teatro de referencia y que la función sea retransmitida. Para eso hay que tener una cierta experiencia. Tienes que tener el control para resolver lo que pueda suceder, para salir adelante si un compañero se equivoca... Todo esto se trabaja. Y una vez que lo consigues, el siguiente paso ya es disfrutar.

Un momento del ensayo general, desarrollado este domingo. / nacho gonzález-aco

-¿La clave es dominar la técnica, el rol y el escenario para después disfrutar?

-Sí, disfrutas cuando te olvidas de todo. En los ensayos te mides y todos los días cambiamos. Cuando está el público ya está la energía necesaria al completo. La adrenalina te la da el público. Yo juego al tenis y con mi profesor lo doy todo. Pero si el día que entreno hay un poco de público, juego mejor. Por eso le digo que me mande público porque estoy acostumbrada a actuar bajo presión [risas].

-Otra clave es la interpretación.

-La ópera es poesía con música. Cantamos y somos la palabra. La respiramos y el silencio entre una palabra y otra es muy importante. Todo eso se estudia y cada uno le aporta lo que lleva en el corazón, fruto de lo vivido. Por eso sigo enamorada de la ópera. He cantado más de 150 veces 'Aida', pero siempre le encuentro un acento, algo para cambiar. Hay que ser humilde y ser un servidor de la música.

-¿Qué roles tiene previsto estrenar próximamente?

-Estoy estudiando 'Macbeth' desde hace tiempo, que es el Verdi que me falta. Debuté 'Ernani', que me tiene enloquecida. Lo debuté el año pasado. 'La Gioconda' la estreno aquí, igual que hice con 'Adriana Lecouvreur'. De Puccini estrenaré en un futuro 'La Fanciulla', pero Macbeth vendrá antes. Todo ello sin dejar mis roles habituales, porque creo que hay que saber alternarlos.