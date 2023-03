La grancanaria Tania Lorenzo se consolida en Lucerna con 'El caballero de la rosa'

El 5 de abril canta 'Theodora' en su isla natal dentro del Festival Bach

Tania Lorenzo Castro reconoce que este año regresa en dos ocasiones a su isla natal para protagonizar sendas actuaciones.

«La primera será para el concierto del 5 de abril con el Festival Internacional Bach de Canarias, en el que cantaré 'Theodora' de Händel. La segunda será el 7 de julio para un concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dentro de su temporada de abono, en el Auditorio Alfredo Kraus», avanza la soprano que estrenará tres roles y repite otros dos la próxima temporada. «Uno de ellos será en un teatro nuevo para mí. No podemos adelantar la temporada ya que no la han hecho pública los teatros», explica.

Tania Lorenzo explica cómo logró ser parte de la compañía estable del Teatro de Lucerna. «En marzo de 2021 recibí la invitación para hacer una audición. Hice un viaje de 13 horas desde Las Palmas de Gran Canaria y cuando llegué al teatro me dijeron que algunos cantantes habían cancelado y que yo era la siguiente. ¡No pude ni peinarme! Vocalicé cinco minutos y tuve otros dos para mirar la obra contemporánea con el pianista. Así fue mi audición. Canté tres arias y un 'lied' de W. Rihm», rememora esta artista que culminó sus estudios en la Universidad de las Artes de Berlín. «Después entré a formar parte del Ensemble Joven de la Semperoper de Dresden. Fueron dos años que recuerdo con mucho cariño y en los que aprendí mucho. A partir de ahí seguí trabajando como 'freelance' hasta que llegó la oferta de Lucerna», dice.

«Me considero una persona con mucha suerte por poder vivir de lo que estudié y haciendo lo que quería. El camino no siempre es fácil. Hay que invertir mucho tiempo y dinero, aprender a estar solo, expuesta a la crítica, lidiar con la incertidumbre, aprender a aceptar 'noes' y trabajar con niveles muy altos de exigencia y presión. Aún con todo ello, sigo teniendo la profesión perfecta para mí y siento que todo lo que he recorrido ha tenido que ser así para poder estar donde hoy me encuentro», destaca quien reconoce que muchas voces canarias cuenta con mucha admiración fuera de las islas, sobre todo «la del maestro Alfredo Kraus».

¿Se plantea regresar? «Sigo estando muy ligada a la isla. Cada vez que tengo un hueco me escapo. Por eso nunca he sentido que me haya ido del todo. Es cierto que a corto y medio plazo no me planteo vivir en España porque quiero seguir aprovechando la oportunidad que me está brindando Suiza», reconoce quien formó parte por última vez de la temporada que organizan los Amigos Canarios de la Ópera (ACO) en 2020. «Estaré muy feliz de volver a cantar si me invitan», asegura.

Tania Lorenzo Castro se define como una soprano «con un repertorio extenso que no le teme a los retos». «Canto desde música barroca hasta contemporánea. Si me llega una propuesta nueva, la pruebo y si veo que puedo hacer una buena interpretación de la partitura la acepto. Intento entusiasmarme igual con cada proyecto que llega y enamorarme de la música que hago. Soy trabajadora, curiosa y sigo constantemente en continua formación, especialmente para cuidar y mejorar la técnica», confiesa.