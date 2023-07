De Gran Canaria a Zaragoza por un sueño: Carlos Pérez, más cerca de entrar en Operación Triunfo

Carlos Pérez Bernal tiene un sueño y es participar en la próxima edición de Operación Triunfo. El canario, con tan solo su mochila y guitarra, viajó desde Gran Canaria a Zaragoza para presentarse al casting de OT. «Fue una aventura, una amiga me dijo que fuera y allí me planté», afirma Carlos. Tiene 20 años y acaba de terminar el segundo año de Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas.

Su pasión por la música es evidente. «Desde pequeño he querido presentarme, ojalá entrar en la academia». Si no llega al casting final irá a estudiar a San Diego en Estados Unidos. Pero él lo tiene claro, «si me cogen para Operación Triunfo anularé todo el programa de movilidad», señala rotundamente el joven.

Ampliar Carlos recibiendo el pase de fase. C7

Por el momento, le está yendo muy bien. «Estoy contentísimo, he conseguido pasar estas dos primeras fases y ya es un premio». En Zaragoza ha logrado ser uno de los 13 elegidos de casi 1.000 personas que se presentaron. «Ahora toca esperar la llamada que te diga que has entrado en el casting final», puntualiza Carlos con voz emocionada.

«Me voy a ir a Estados Unidos, si allí recibo la llamada del casting final pues volvería, y ya si me cogen definitivamente cancelaría todo», se sincera Carlos, emocionado con intentar cumplir su sueño. Si lo consigue o no, este joven grancanario ya está satisfecho «estoy muy feliz, he pasado varias fases, ¡ni yo me lo esperaba!», concluye.