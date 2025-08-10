Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las actuaciones del FiestoRon, este sábado. Cober

El FiestoRon se despide hasta el 2026

Huecco puso el broche final en la madrugada de este domingo a la entrega de este año.

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:41

Los ritmos bailables y divertidos que propone en sus conciertos Huecco fueron los encargados, ya bien entrada la madrugada de este domingo, de poner el colofón al FiestoRon, festival que se despidió hasta el año que viene donde volverá a congregar a sus incondicionales en pleno casco del municipio grancanario de Arucas.

Más de 25.000 personas parason por las dos jornadas de conciertos de esta consolidada cita musical del verano grancanario y de todo el archipiélago, ya que cuenta con espectadores que se desplazan desde otras islas para disfrutar de su música en directo y de su gran ambiente.

La Guardia, una de las bandas de referencia del mejor pop español de los años 80 y 90 fue la encargada de abrir la tanda de conciertos previstos para este sábado. Hizo las delicias de los presentes repasando sus principales éxitos y dando a conocer algunos temas nuevos.

Distintos momentos del festival, este sábado, en Arucas. Cober
Imagen principal - Distintos momentos del festival, este sábado, en Arucas.
Imagen secundaria 1 - Distintos momentos del festival, este sábado, en Arucas.
Imagen secundaria 2 - Distintos momentos del festival, este sábado, en Arucas.

Los valencianos Los Zigarros continuaron con la fiesta sobre el escenario antes de dar paso al contundente directo de los mexicanos Molotov, grupo estrella de esta segunda jornada que se hizo especialmente popular con su controvertido tema 'Puto'.

Ver 21 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD gana, golea y avanza
  2. 2 Le interceptan talando eucaliptos con una motosierra pese a la alerta por incendio forestal
  3. 3 Detenido en el Puerto de La Luz con 25 kilos de cocaína en el doble fondo de un vehículo
  4. 4 Tumban el recurso contra el Guiniguada y niegan el acceso a la valoración de las ofertas
  5. 5 Gran Canaria es la olla de España con los 43,5 grados de Tasarte y este domingo llega lo peor
  6. 6 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  7. 7 Clavijo y Feijóo, juntos en Galicia
  8. 8 Madrugada infernal con más de 30 grados en varios puntos de Gran Canaria
  9. 9 Los 49 polizones aseguran que saltaron a la gabarra en alta mar desde un cayuco que se hundía
  10. 10

    Un adolescente abre fuego y hiere a tres personas en Times Square

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El FiestoRon se despide hasta el 2026

El FiestoRon se despide hasta el 2026