El FiestoRon es la caña

Un momento de la primera jornada del FiestoRon, este viernes, en Arucas.

El FiestoRon más cañero que se recuerda arrancó en la tarde de este viernes a los pies de la iglesia de San Juan de Arucas, con una programación que se extenderá desde la tarde del sábado hasta bien entrada la madrugada del domingo.

La Regadera, Tropa do Carallo, la legendaria banda de heavy metal en castellano, Barón Rojo, Boikot y The Locos integraban el cartel de un primer día que contó con una gran respuesta del público.

Dentro de su apuesta por la inclusión y como ya sucedió en la anterior edición, las personas con discapacidad auditiva o baja audición han podido disfrutar del festival gracias a mochilas sensitivas.

Varios momentos de la jornada inagural del FiestoRon. Cober

En la jornada del sábado en horario de 11.00 a 17.00 horas y, en colaboración con la Asociación Soy Mamut, el Festival contará con un stand situado en la Plaza de la Paz (delante de la Iglesia de Arucas) en el que podrá adquirirse el mechandising oficial y donde se podrá obtener información e inscribirse en las diferentes acciones sostenibles promovidas por el evento.

