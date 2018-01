Fallece Dolores O’Riordan, de The Cranberries

La cantante irlandesa Dolores O’Riordan, líder de la banda The Cranberries, ha fallecido a los 46 años en Londres, anunció hoy su agencia de publicidad en un comunicado.

Y el pasado año, el grupo publicó el trabajo acústico Something Else, en el que revisaban temas de sus comienzos grabados con la Orquesta de Cámara Irlandesa e incluyeron tres canciones nuevas.

The Cranberries, con la carismática Dolores a la cabeza, saltó al estrellato internacional a principios de los noventa con temas como Zombie , Dreams o Linger, y llegaron a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo.

Canceló la gira en mayo

Al comienzo del pasado mayo de su gira europea, The Cranberries se vio obligado a cancelar el resto de citas programadas debido a los problemas de salud de O’Riordan.

Nacida en la ciudad de Limerick, al suroeste de Irlanda, la cantante también probó suerte en solitario con dos álbumes, Are You Listening? (2007) y No Baggage (2009).