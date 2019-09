«Encajamos como un guante en el presente»

— A Aviador Dro siempre le distinguió su visión y su estética futurista. ¿Este 2019 es cómo lo imaginaban en 1979?

— La idea no es imaginarse un futuro que vaya a venir. Es más bien trabajar día a día para conseguir que llegue el futuro que tu quieres que sea. En cierta medida hemos conformado nuestro propio futuro. Decíamos en 1979 que el pop electrónico y la música de baile iban a ser fundamentales para la música moderna y nadie entendía nada. Cuando las discotecas eran sitios para ligar y bailar agarrados; hoy en día un DJ de prestigio es un Dios. En cierta medida lo que sentimos es que el futuro se ha ido conformado hacia cosas que queríamos que fueran de esa manera. Luego tenemos una fuerte corriente de pasadismo con gente que quiere hacernos regresar a las cavernas; llámense políticos, religiosos o lo que sea. Esta especie de futuro ciberpunk que imaginábamos. El universo de la ciencia ficción, de los hackers o de loa guerrilla en internet nosotros lo perseguíamos y los anunciamos.

— ¿Era más fácil lanzar ese mensaje en el momento en el que nacieron?

— En el 79 acabábamos de salir de la dictadura. Lo que sí que es verdad es que hoy en día entre las restricciones y la autocensura, la ley mordaza y la política de buenísimo de que no se puede decir nada fuerte, en cierta medida hemos retrocedido. Ahora no puedas cantar según qué cosas porque te denuncian y te meten en la cárcel. Esas cosas en el 79 cuando empezábamos nosotros servían para llamar la atención pero tenías una libertad de expresión mayor que la que tenemos ahora. Hay una serie de poderes, como el capitalismo salvaje, políticos de autoempleo y cuentas en las caimanes, que trabajan para que el poder solo caiga en ellos y montón de gente no tengan ni voz ni voto.

— ¿Es más necesario que nunca tener un discurso alternativo?

— Es absolutamente fundamental. Siempre es necesario tener un discurso alternativo. Dadas las corrientes de populismo flagrantes de hoy en día, desde los problemas migratorios hasta la integración de la mujer, nos toca ser más tolerantes y futuristas que nunca.