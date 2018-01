El Jazz llega al Alfredo Kraus

El emblemático recinto de Las Palmas de Gran Canaria lanza un abono para los conciertos del Rincón del Jazz con grandes ventajas que puede ser un buen regalo de Reyes para los amantes de este género, el de las seis citas cuesta 75 euros; el de cinco conciertos, 60; y el paquete de cuatro actuaciones, 50.

Las entradas y abonos ya se pueden adquirir en las taquillas del teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 15:00 horas; y del auditorio Alfredo Kraus, en horario de 16:00 a 21:00 horas; y además, las entradas individuales pueden obtenerse a través de la web.

Desde su inauguración en diciembre de 2003, el Rincón del Jazz es un punto de encuentro para los aficionados de este género musical y en una referencia para los artistas que desarrollan esta especialidad.

La primera cita del año será con la voz de la danesa Sinne Eeg, el 26 de enero, a las 21:00 horas. Gracias a su voz única y sus originales composiciones, la cantante tiene una legión de leales admiradores, que continúa creciendo por todo el mundo.

Sinne EEg, que estará acompañada sobre el escenario por el pianista Henrik Gunde, el batería Morten Lund y el bajista Lennart Ginman, ha recibido numerosos premios, incluido el DR P2 Jazz Prize (2009) y cuatro Danish Music Awards (Mejor Álbum de Jazz Vocal) por Wating for dawn (2007), Don't be so blue (2010), Face the music (2014) y Eeg - Fonnesbæk (2015).

Por su parte, ST Fusión, un cuarteto está formado por Satomi Morimoto (piano, teclados y voz), Tomás LP Cruz (bajo eléctrico, contrabajo y shamisen), Miguel Manescau (guitarra) y Akitos García (batería y percussion pads), actuará a las 21.00 horas del 10 de febrero después de una gira por Japón, Cabo Verde, Marruecos y otras ciudades españolas.

ST Fusión ha participado en muchos festivales, tanto en Canarias como en la Península, y en espacios culturales internacionales como el Persimon Hall de Tokio o el Tessera Hall en Brasil. Diagonal (2006), el galardonado 3 (2010), el recopilatorio Overview (2011) y Common Time (2012) son los trabajos publicados por la banda hasta el momento, que regresan con Run (2017).

PATAX es la fresca, sorprendente y cosmopolita expresión de la nueva generación del jazz español y ofrece conciertos que son explosiones de pasión y energía.