«El flamenco no es muy diferente al blues, ambos son apasionados»

La artista nació en Chicago, pero encontró en una visita a Andalucía un camino por el que acabó dirigiendo su carrera. «Cuando descubrí el flamenco en Granada lo hice como fan, como persona a la que le gusta. Pero como músico al final uno siempre se ve influída por la música que le gusta y la acabas haciendo tuya. Aunque nunca había pensado hacer nada con ritmos flamencos, pero cuando lo intentamos nos dimos cuenta de que eran estilos parecidos. No se pueden hacer a medias. No voy a ser cantaora flamenca, pero si sumergirme en ese mundo», indicó.

Sparks hace blues, llegando a la raíz del género. Pero lo pasa por el filtro del flamenco . No es la primera que cruza la frontera, desde Pata Negra hasta Raimundo Amador y BB King. Pero sí que lo dota de una personalidad muy particular. «El flamenco no es tan diferente al blues, son muy apasionados», manifiesta convencida.

La músico norteamericana habla de esos dos mundos, del de la sala de grabación y el de las tablas. «He hecho más conciertos que discos, pero llevo seis trabajos en el estudio. Y me encanta el ambiente que se da mientras grabas. Es muy creativo, como estar encapsulada en una jaula o en un mundo el que no hay nada más y se crea con una atmósfera muy especial. Pero cuando estás en el escenario es intenso de otra manera. Estás intentando sacar lo mejor de ti, pero también comunicando al público. Por eso quise sacar este disco. Me gustan mucho los dos ambientes, pero esta banda suena mejor en el escenario», expresó.

Tori Sparks ha publicado este año su último trabajo, que lleva por título Wait No More . Un trabajo en directo que capta perfectamente la esencia que se va a transmitir al público del Alfredo Kraus. «Lo hemos grabado en Barcelona con artistas invitados y lo hemos sacado como disco doble. Estoy muy orgulloso de él porque la banda ha trabajado mucho para conseguir este sonido. Y es una banda de directo, no de estudio. En el escenario tiene una energía muy especial», explica.

Sparks llegó a Nashville, cuna de parte de la industria musical americana, tras acabar la universidad. Pero prefirió expandir sus horizontes creativos y vitales y llegó hasta Cataluña. «A veces creo que si lo hubiera pensando mejor no lo hubiera hecho. Nashville es la capital de la música country, aunque no es el estilo que yo hago. Pero ahí había oportunidades que no tendría aquí, pero sentía algo que me atraía de Barcelona. Nashville es una ciudad muy bonita pero está muy enfocada a la cultura de la industria, y necesitaba un cambio y un sitio que me inspiraba a nivel creativo. Y eso es lo que sentía en Barcelona», subrayó.

Hoy Sparks celebra la decisión que le trajo hasta España hace ya ocho años. Aunque sus vivencias de los primeros días en Barcelona supusieron toda una aventura que acabó forjando su personalidad. «En ese momento fue muy arriesgado. No tenía ningún contacto ni hablaba el idioma. Pero valió la pena. Por eso digo que si lo hubiera pensado mucho no lo hubiera hecho. Los primeros días me pasó de todo. Me robaron un montón de veces, no entendía nada nunca. Tenía un choque cultural por cómo hacen las cosas. Los primeros días viví en un piso con tres locas; una siempre estaba desnuda, otra siempre llorando y la otra siempre robando mis cosas. Pero así te espabilas y he acabado con una casa bonita, con una gata loca pero bonita y rodeada de amigos que quieres como a la familia y una madre que está muy orgullosa», señaló.