El ciclo Eat to Beat brinda tres noches de rock en diciembre

Esta iniciativa combina el rock con la gastronomía, puesto que las entradas, a un precio único de 20 euros por concierto, incluyen una consumición entre una variedad de montaditos. Además, también se puede adquirir un bono para los tres conciertos por un importe total de 50 euros.

Las entradas ya están a la venta en las páginas web www.auditorioteatrolaspalmasgc.es, www.auditorio-alfredokraus.com, así como en las taquillas del teatro Pérez Galdós, en horario de 10.00 a 15.00 horas y del propio auditorio Alfredo Kraus, entre las 16.00 y las 21.00 horas, de lunes a viernes.

Tori Sparks será la encargada de iniciar el ciclo el 5 de diciembre. La cantante y compositora estadounidense, afincada en Barcelona desde 2011, ha recorrido el mundo ofreciendo una fórmula basada en el humor stand-up y la energía de sus recitales en directo. Su mezcla de rock y folk estadounidense se ha visto enriquecida en los últimos años por elementos del flamenco que no ha dudado en incorporar a su amplio bagaje musical. Sparks presentará su nuevo álbum Wait No More (2019), en el que también indaga en los nexos entre el flamenco, el blues y el folk, como ya hiciera en su disco El mar (2014).

El 13 de diciembre Eat to the Beat presentará al conjunto instrumental Los Mambo Jambo, un cuarteto que une el rock, el surf, el rhythm&blues y el swing en una particular fórmula que han etiquetado como sonido jambofónico. Dani Nel-lo (saxo), Dani Baraldés (guitarra), Ivan Kovacevic (contrabajo) y Anton Jarl (batería) actualmente están celebrando el décimo aniversario de la banda con el espectáculo Arkestra, una formación de 16 músicos que repasa los temas más enérgicos de su trayectoria.

El ciclo lo cerrará el supergrupo The Aristocrats que combina el rock progresivo, el instrumental y el rap metal. La banda llegará al auditorio grancanario con su cuarto álbum de estudio You know what? (2019), publicado el pasado mes de junio. La actuación en Eat to the Beat servirá de anticipo de la gira que el grupo llevará a cabo en febrero de 2020 por varias ciudades españolas como Madrid, Bilbao, Sevilla, Barcelona y Valencia.