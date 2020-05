El emotivo himno con que Pau Donés regresa a la música

El regreso de Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, a la música ha llegado con ‘Eso que tú me das’, un nuevo single y videoclip que se incluirá en su próximo álbum ‘Tragas o escupes’, y que verá la luz el próximo mes de septiembre. Se trata de un trabajo muy especial para el cantante de 53 años que ha trabajado muy duro durante un año mientras le sigue plantando cara al cáncer de colon que le fue detectado en 2015. De ahí que a muchos les haya llamado la atención la nueva imagen del artista, y sobre todo su delgadez.

Este himno vitalista es muy especial y así lo ha explicado el cantante en un comunicado distribuido por su discográfica. «Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Esta es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido», afirma Pau Donés.

En el videoclip se le ve rodeado de mariachis y también aparece su hija Sara, de 16 años, que hace un cameo bailando con él. Junto a ella ha estado viviendo en Estados Unidos desde que se retiró de la vida pública.