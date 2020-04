El día en que McCartney apagó la luz

La guerra de Los Beatles

McCartney se había opuesto -y el tiempo le dio la razón- a que Allen Klein, un "tiburón" que había trabajado antes como mánager de los Rolling Stones, se convirtiera en representante del grupo. Después criticó públicamente el trabajo que el productor Phil Spector hizo con las grabaciones del álbum "Let It Be" -una de las grandes controversias artísticas de los Beatles-. Y tampoco se mostraba de acuerdo con que su disco en solitario se publicara después del de Ringo y de "Let It Be".

En ese clima de enfrentamiento, Paul decidió que había llegado el momento de compartir con "todo el mundo" la cruda realidad de que los Beatles no existían como grupo desde hace meses, en concreto desde el momento en el que, según McCartney, John Lennon había dicho a sus compañeros: "lo dejo".

Y es cierto que Lennon, que por entonces ya había comenzado a actuar y publicar por su cuenta junto a Yoko Ono, ni siquiera estuvo presente en la última sesión de grabación de los Beatles, que reunió el 4 de enero 1970 a los otros tres miembros del grupo para terminar las canciones que acabarían formando parte del álbum "Let It Be", publicado finalmente en el mes de mayo.