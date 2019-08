Don Patricio, entre los cantantes del verano para los usuarios de Spotify

La compañía sueca, gigante mundial del audio en "streaming", ha desvelado este martes sus clasificaciones estivales por el número de reproducciones, con el citado artista puertorriqueño dominando la primera, la segunda y la cuarta posición en el caso de las escuchas nacionales.

Así, tras los 240 millones de reproducciones cosechados por "Callaíta" se sitúa otro de sus temas, "Soltera", remix junto a Daddy Yankee y Lunay, mientras que el bronce veraniego recae en "Otro trago" de Sech, en colaboración con Darell.

"No me conoce" de Bad Bunny, esta vez con J Balvin y Jhay Cortez, se sitúa en cuarto lugar, seguido del fenómeno de "China", firmada por Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G con J Balvin y Ozuna. Según datos de Spotify, se trata de la única canción en España que superó los 5 millones de reproducciones en una semana.

Por orden, después se sitúan el músico urbano canario Don Patricio junto a Cruz Cafuné con "Contando lunares"; "Cristina", de J Quiles, Nacho y Maffio con Shelow Shaq; y "Con Altura", de Rosalía y J Balvin con El Guincho, recién galardonada en los Video Music Awards de MTV.

El "top 10" de canciones del verano en España lo cierran dos temas románticos: "Señorita", de Shawn Mendes y Camila Cabello, con más de medio millón de reproducciones, y "11 PM", de Maluma.

Precisamente el tema a dúo de Mendes y Cabello, otro de los galardonados por MTV este lunes, se alza como la canción más escuchada en todo el mundo con 565 millones de reproducciones desde su lanzamiento en junio, habiendo copado el primer puesto durante ocho semanas consecutivas.

La segunda posición la ocupan Ed Sheeran y Justin Bieber con "I Don't Care", seguido de "bad guy" de Billie Eilish, y "Old Town Road", el remix de Billy Ray Cyrus y Lil Nas X.

La emergencia del español como idioma musical internacional se prueba en la presencia de dos temas en este idioma: las mencionadas "Callaíta", en la quinta plaza, y "Otro trago", en la séptima.

Entre medias figura "Beautiful people", de nuevo de Ed Sheeran (en este caso con Khalid), y cierran la tabla del "top 10" "Someone You Loved", de Lewis Capaldi, y dos canciones de Post Malone: "Goodbyes" con Young Thug, y "Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse", su colaboración con Swae Lee.